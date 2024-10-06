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Posted 6 октября, 06:24

Published 6 октября, 06:24

Modified 6 октября, 06:26

Updated 6 октября, 06:26

В Екатеринбурге продают 50-летний ретро-автомобиль

В Екатеринбурге продают 50-летний ретро-автомобиль

6 октября 2024, 06:24
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге продают кабриолет от Mercedes 1969 года производства. Покупка обойдется в 49 млн рублей.

Полностью отремонтированный кабриолет с мощным мотором и продвинутыми для своего времени технологиями оценивается в 49 миллионов рублей. Объявление о продаже было выставлено на популярном сайте объявлений.

Продавцы отмечают, что машина после реставрации выглядит лучше, чем в момент выезда с завода-изготовителя. А для коллекционеров такой автомобиль станет настоящим сокровищем в коллекции.

Напомним, что в Екатеринбурге продавали редкую машину по более скромной цене — по цене студии в новостройке — 4,2 млн рублей.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Автомобиль#Продажа#Продажа авто#Екатеринбург#Подержанный автомобиль#Коллекция
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