В метро Екатеринбурга остановили движение поездов из-за самоката

Posted 6 октября, 12:01
Published 6 октября, 12:01
Modified 6 октября, 12:03
Updated 6 октября, 12:03
Об этом сообщает Е1. Владелец самоката — молодой человек — не уследил за своим транспортом и уронил его прямо на рельсы. Он уже дал объяснение полицейским.
На момент публикации движение поездов восстановлено.
Напомним, что 1 октября в метро был замечен квадробер, который шипел на людей и терся об колени.
А 28 августа в метро Екатеринбурга умер человек. Он попал в пространство между поездом и платформой.
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