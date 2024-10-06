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Posted 6 октября, 12:01

Published 6 октября, 12:01

Modified 6 октября, 12:03

Updated 6 октября, 12:03

В метро Екатеринбурга остановили движение поездов из-за самоката

В метро Екатеринбурга остановили движение поездов из-за самоката

6 октября 2024, 12:01
Фото: 1MI
На станции «Уралмаш» в метро Екатеринбурга на рельсы упал самокат. Из-за этого движение поездов остановилось почти на 20 минут.

Об этом сообщает Е1. Владелец самоката — молодой человек — не уследил за своим транспортом и уронил его прямо на рельсы. Он уже дал объяснение полицейским.

На момент публикации движение поездов восстановлено.

Фото: E1.ru

Напомним, что 1 октября в метро был замечен квадробер, который шипел на людей и терся об колени.

А 28 августа в метро Екатеринбурга умер человек. Он попал в пространство между поездом и платформой.

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