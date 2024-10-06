В Нижнем Тагиле несколько школ закрыли на карантин

О об этом сообщает ИА «Все новости». Точно неизвестно, когда школьники смогут вернуться за парты. В некоторых школах это 14 октября, где-то 24 октября. Единственный фактор, который будет влиять на решение об возвращении к очным занятиям, — это эпидемиологически благоприятная ситуация.