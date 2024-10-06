В Нижнем Тагиле несколько школ закрыли на карантин

Posted 6 октября, 09:03
Published 6 октября, 09:03
Modified 6 октября, 09:05
Updated 6 октября, 09:05
О об этом сообщает ИА «Все новости». Точно неизвестно, когда школьники смогут вернуться за парты. В некоторых школах это 14 октября, где-то 24 октября. Единственный фактор, который будет влиять на решение об возвращении к очным занятиям, — это эпидемиологически благоприятная ситуация.
Например, Политехническую гимназию закрыли на карантин из-за 10 случаев пневмонии, в том числе и очень опасной — пневмоцистной. Школа № 40 закрыла свои двери на 20 дней, до 24 октября.
Кружки, секции и другое дополнительное образование также не будет доступно для детей. Школьникам рекомендуют ограничить посещение общественных мест и самоизолироваться.
Напомним, что в Екатеринбурге 252 ребенка заболели пневмонией.
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