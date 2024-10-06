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Posted 6 октября, 09:03

Published 6 октября, 09:03

Modified 6 октября, 09:05

Updated 6 октября, 09:05

В Нижнем Тагиле несколько школ закрыли на карантин

В Нижнем Тагиле несколько школ закрыли на карантин

6 октября 2024, 09:03
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле с конца сентября повсеместно закрывают школы на дистанционное обучение.

О об этом сообщает ИА «Все новости». Точно неизвестно, когда школьники смогут вернуться за парты. В некоторых школах это 14 октября, где-то 24 октября. Единственный фактор, который будет влиять на решение об возвращении к очным занятиям, — это эпидемиологически благоприятная ситуация.

Например, Политехническую гимназию закрыли на карантин из-за 10 случаев пневмонии, в том числе и очень опасной — пневмоцистной. Школа № 40 закрыла свои двери на 20 дней, до 24 октября.

Кружки, секции и другое дополнительное образование также не будет доступно для детей. Школьникам рекомендуют ограничить посещение общественных мест и самоизолироваться.

Напомним, что в Екатеринбурге 252 ребенка заболели пневмонией.

Сотни классов в школах и групп в детсадах закрыты на карантин в Свердловской области
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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Школа#ОРВИ#Инфекция#Учеба#Карантин#Вирусы#Екатеринбург#Самоизоляция#Дистанционное обучение
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