В Нижнем Тагиле пенсионерка-волонтер рассказала о своем спасении

Posted 6 октября, 12:46
Published 6 октября, 12:46
Modified 6 октября, 12:48
Updated 6 октября, 12:48
Валентина Дмитриевна рассказала, как кричала в течение 15 минут о помощи, но никто не приходил, все спали. У себя в голове она читала молитвы. Через какое-то время пришел мужчина, который сказал, что уже вызвал спасателей, пишет Е1.
Женщина помнит только то, как ее спасли пожарные, а то, как она оказалась в машине скорой, нет. Сейчас пенсионерка продолжает оставаться в больнице, она надышалась угарным газом и получила ожоги.
Напомним, что квартиру Валентины Дмитриевны подожгли 1 октября. Два молодых человека 18 и 19 лет уже задержаны. По их словам, поджог связан с личной неприязнью, а не с волонтерской деятельностью пенсионерки. При задержании юноши ревели и просили их отпустить.
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