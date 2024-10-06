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Posted 6 октября, 12:46

Published 6 октября, 12:46

Modified 6 октября, 12:48

Updated 6 октября, 12:48

В Нижнем Тагиле пенсионерка-волонтер рассказала о своем спасении

В Нижнем Тагиле пенсионерка-волонтер рассказала о своем спасении

6 октября 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле пенсионерка-волонтер, которая плетет сети для СВО рассказала о своем спасении после поджога ее квартиры.

Валентина Дмитриевна рассказала, как кричала в течение 15 минут о помощи, но никто не приходил, все спали. У себя в голове она читала молитвы. Через какое-то время пришел мужчина, который сказал, что уже вызвал спасателей, пишет Е1.

Женщина помнит только то, как ее спасли пожарные, а то, как она оказалась в машине скорой, нет. Сейчас пенсионерка продолжает оставаться в больнице, она надышалась угарным газом и получила ожоги.

Напомним, что квартиру Валентины Дмитриевны подожгли 1 октября. Два молодых человека 18 и 19 лет уже задержаны. По их словам, поджог связан с личной неприязнью, а не с волонтерской деятельностью пенсионерки. При задержании юноши ревели и просили их отпустить.

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