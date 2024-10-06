В Нижнем Тагиле простятся со стрелком СВО

Posted 6 октября, 13:17
Published 6 октября, 13:17
Modified 6 октября, 13:19
Updated 6 октября, 13:19
Петр Смирнов погиб 22 сентября 2024 года при выполнении важного боевого задания. Его наградили Орденом Мужества посмертно. Дома у него остались два несовершеннолетних сына, сообщили в Похоронном бюро «Реквием».
Боец не раз бывал в отпуске дома. Его родственники постоянно уговаривали его остаться, но он всегда стоял на своем. Своим главным долгом считал обучение молодых бойцов, передавал им свой опыт.
Мама погибшего рассказала, что он всегда был примером для детей и, несмотря на то, что ее сын ушел из жизни в 38 лет, она считает, что он прожил достойную жизнь.
Напомним, что в селе Маминское, Свердловской области простились с штурмовиком СВО, который совершил подвиг, спасая своих товарищей.
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