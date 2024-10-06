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Posted 6 октября, 13:17

Published 6 октября, 13:17

Modified 6 октября, 13:19

Updated 6 октября, 13:19

В Нижнем Тагиле простятся со стрелком СВО

В Нижнем Тагиле простятся со стрелком СВО

6 октября 2024, 13:17
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле простятся со стрелком СВО Петром Смирновым. Он отправился на Донбасс еще в 2014 году.

Петр Смирнов погиб 22 сентября 2024 года при выполнении важного боевого задания. Его наградили Орденом Мужества посмертно. Дома у него остались два несовершеннолетних сына, сообщили в Похоронном бюро «Реквием».

Боец не раз бывал в отпуске дома. Его родственники постоянно уговаривали его остаться, но он всегда стоял на своем. Своим главным долгом считал обучение молодых бойцов, передавал им свой опыт.

Мама погибшего рассказала, что он всегда был примером для детей и, несмотря на то, что ее сын ушел из жизни в 38 лет, она считает, что он прожил достойную жизнь.

Фото: Похоронное бюро «Реквием»

Напомним, что в селе Маминское, Свердловской области простились с штурмовиком СВО, который совершил подвиг, спасая своих товарищей.

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