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Posted 6 октября, 10:57

Published 6 октября, 10:57

Modified 6 октября, 10:59

Updated 6 октября, 10:59

В Первоуральске отключили воду после аварии

В Первоуральске отключили воду после аварии

6 октября 2024, 10:57
Фото: 1MI
В центре Первоуральска произошла коммунальная авария. Местный «Водоканал» сообщает лишь о снижении давления, но, по словам жителей, воды нет совсем.

Кроме отсутствия воды, отмечаются и порывы. В центральной части города улицы затоплены из-за коммунальной аварии, пишет URA.RU.

Судя по официальным заявлениям коммунальной службы, воду должны были дать 6 октября, но этого не случилось. Жители города рассказывают, что с подвозом воды в городе все плохо — автоцистерны часто опаздывают, и местных водителей не хватает, приезжали цистерны из Екатеринбурга.

В городских группах «Вконтакте» люди пишут, что обратятся к главе СК РФ Александру Бастрыкину и в прокуратуру. Все комментарии имеют гневное содержание.

Напомним, что проблема с водой в Первоуральске наблюдается давно. Так, например, в августе стало известно о том, что жители города перестали оплачивать коммуналку, за них это делают сами коммунальщики. А вот одного из бывших замдиректоров местного «Водоканала» посадили в тюрьму.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Первоуральск#Свердловская область#Вода#Горячая вода#Холодная вода#МУП "Водоканал"#Коммунальная авария#Отключение воды#Коммунальная служба#Отключение#Екатеринбург
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