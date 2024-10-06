В Первоуральске отключили воду после аварии

Напомним, что проблема с водой в Первоуральске наблюдается давно. Так, например, в августе стало известно о том, что жители города перестали оплачивать коммуналку, за них это делают сами коммунальщики. А вот одного из бывших замдиректоров местного «Водоканала» посадили в тюрьму.