В Первоуральске отключили воду после аварии

Posted 6 октября, 10:57
Published 6 октября, 10:57
Modified 6 октября, 10:59
Updated 6 октября, 10:59
Кроме отсутствия воды, отмечаются и порывы. В центральной части города улицы затоплены из-за коммунальной аварии, пишет URA.RU.
Судя по официальным заявлениям коммунальной службы, воду должны были дать 6 октября, но этого не случилось. Жители города рассказывают, что с подвозом воды в городе все плохо — автоцистерны часто опаздывают, и местных водителей не хватает, приезжали цистерны из Екатеринбурга.
В городских группах «Вконтакте» люди пишут, что обратятся к главе СК РФ Александру Бастрыкину и в прокуратуру. Все комментарии имеют гневное содержание.
Напомним, что проблема с водой в Первоуральске наблюдается давно. Так, например, в августе стало известно о том, что жители города перестали оплачивать коммуналку, за них это делают сами коммунальщики. А вот одного из бывших замдиректоров местного «Водоканала» посадили в тюрьму.
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