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Posted 6 октября, 08:24

Published 6 октября, 08:24

Modified 6 октября, 08:26

Updated 6 октября, 08:26

Житель Екатеринбурга стал «Директором года России»

Житель Екатеринбурга стал «Директором года России»

6 октября 2024, 08:24
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Житель Екатеринбурга Алексей Махновецкий, руководящий школой №1, стал «Директором года России».

Всего в конкурсе участвовали 30 руководителей из разных концов страны. В финал прошли только 5, в том числе и Алексей Махновецкий, директор школы №1 в Екатеринбурге, сообщают в ДИПе.

Махновецкий отметил, что о победе и не думал. В ходе всего конкурса он с коллегами решал совместные задачи и придумывал различные проекты.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поблагодарил Алексея за его непростой труд и работу. Он отметил, что работать педагогом — это призвание, и просто так люди в эту профессию не попадают.

Напомним, что Анна Костарева стала «Лучшим фельдшером» Свердловской области. Жюри оценивало не только практические навыки Анны, но и смотрело на то, как она работает в команде и общается с пациентами.

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