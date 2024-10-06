Житель Екатеринбурга стал «Директором года России»

Posted 6 октября, 08:24
Published 6 октября, 08:24
Modified 6 октября, 08:26
Updated 6 октября, 08:26
Всего в конкурсе участвовали 30 руководителей из разных концов страны. В финал прошли только 5, в том числе и Алексей Махновецкий, директор школы №1 в Екатеринбурге, сообщают в ДИПе.
Махновецкий отметил, что о победе и не думал. В ходе всего конкурса он с коллегами решал совместные задачи и придумывал различные проекты.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поблагодарил Алексея за его непростой труд и работу. Он отметил, что работать педагогом — это призвание, и просто так люди в эту профессию не попадают.
Напомним, что Анна Костарева стала «Лучшим фельдшером» Свердловской области. Жюри оценивало не только практические навыки Анны, но и смотрело на то, как она работает в команде и общается с пациентами.
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