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Posted 7 октября, 15:36

Published 7 октября, 15:36

Modified 7 октября, 15:38

Updated 7 октября, 15:38

В Екатеринбурге обнаружили в гаража тело рэпера Алексея Бражникова

40-летнего екатеринбургского рэпера Алексея Бражникова нашли мертвым в гараже

7 октября 2024, 15:36
Фото: 1MI

В Екатеринбурге обнаружили в гаража тело рэпера Алексея Бражникова

Тело 40-летнего музыканта обнаружили в гараже на Уралмаше. Алексея Бражникова знали в Екатеринбурге под псевдонимом MC Bandit.

Смерть рэпера и диджея 40-летнего Алексея Бражникова Ura.ru подтвердил источник в экстренных службах, а также один из его родственников. О причинах гибели музыканта ничего не известно. В гараже на Уралмаше, где скончался Бражников, работают экстренные службы. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Музыкант писал рэп, работал диджеем. Также он сотрудничал со Свердловской киностудией и занимался преподаванием. У Алексея Бражникова остался сын.

7 октября в Нижнем Тагиле обнаружили мертвого мужчину на детской площадке.

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