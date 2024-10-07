40-летнего екатеринбургского рэпера Алексея Бражникова нашли мертвым в гараже

Смерть рэпера и диджея 40-летнего Алексея Бражникова Ura.ru подтвердил источник в экстренных службах, а также один из его родственников. О причинах гибели музыканта ничего не известно. В гараже на Уралмаше, где скончался Бражников, работают экстренные службы. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего.