5 млн рублей с Демидовской больницы отсудила семья Светланы Бурухиной из Тагила

Ранее эксперты нашли подтверждение тому, что действия тагильских врачей повлияли на состояние Светланы Бурухиной и ее дальнейшую смерть. 35-летней женщины не стало 21 декабря 2022 года после того, как ей была проведена операция в Нижнем Тагиле, однако вместо ожидаемого улучшения состояния тагильчанке стало хуже. Ее перевели в Екатеринбург, но спасти женщину не удалось.