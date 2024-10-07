5 млн рублей с Демидовской больницы отсудила семья Светланы Бурухиной из Тагила

Posted 7 октября, 12:04
Published 7 октября, 12:04
Modified 7 октября, 14:39
Updated 7 октября, 14:39
7 октября в суде Екатеринбурга вынесли решение по делу Светланы Бурухиной, которая умерла в декабре 2022 года после операции. О том, по какой причине женщине было проведено хирургическое вмешательство, редакции TagilCity.ru в начале 2023 года рассказывал супруг тагильчанки — Андрей Бурухин.
Судья назначила компенсацию морального вреда в размере три миллиона рублей Андрею Бурухину и по миллиону рублей детям покойной женщины. Таким образом, ранее заявленные исковые требования были удовлетворены частично. Однако, как пояснила редакции TagilCity.ru Юлия Липинская, представитель семьи, решение обжаловать они не будут.
Мы доказали все, что хотели. Сейчас ждем только окончание следствия и надеемся на предъявление обвинения медицинским работникам, — сообщила корреспонденту издания юрист.
Ранее эксперты нашли подтверждение тому, что действия тагильских врачей повлияли на состояние Светланы Бурухиной и ее дальнейшую смерть. 35-летней женщины не стало 21 декабря 2022 года после того, как ей была проведена операция в Нижнем Тагиле, однако вместо ожидаемого улучшения состояния тагильчанке стало хуже. Ее перевели в Екатеринбург, но спасти женщину не удалось.