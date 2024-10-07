Без тусклости и разводов: это средство выведет пятна даже с самого грязного линолеума

Posted 7 октября, 14:57
Published 7 октября, 14:57
Modified 7 октября, 14:59
Updated 7 октября, 14:59
Прежде чем приступить к уборе, приготовьте веник или пылесос, ведро, микрофибровую тряпку или мягкую щетку, мыло или специальное средство для мытья пола, уксус или соду для трудновыводимых пятен, а также теплую воду.
Уберите крупный мусор: подметите пол веником или используйте пылесос, чтобы удалить пыль и грязь. Наполните ведро водой и добавьте немного мыла или жидкого средства для мытья полов. Хорошо перемешайте, чтобы образовалась пена. Линолеум нельзя мыть полусухой тряпкой — эффекта не будет, поэтому как следует смачивайте ее в воде, а отжимайте слегка. Если помещение, в котором вы моете пол, большое, то разбейте его на квадраты или секторы. Продвигаться нужно от дальнего угла комнаты к выходу.
Если линолеум очень грязный, то используйте дополнительные средства для очистки — соду или столовый уксус. Оставьте для воздействия на несколько минут, а затем аккуратно протрите щеткой или тряпкой. Затем линолеум нужно будет промыть чистой водой, чтобы удалить остатки моющего средства. Это предотвратит появление липкости и загрязнений в будущем.
Дайте линолеуму высохнуть естественным образом. Откройте окна для вентиляции, если это возможно. Избегайте использования обуви на влажном линолеуме, чтобы не оставлять следы. Чтобы пол дольше оставался чистым, используйте коврики при входе и регулярно проводите сухую и влажную уборку.
Для блеска линолеума используйте специальные полироли, которые помогут восстановить его первоначальный вид. А вот использования абразивных чистящих средств, которые могут повредить поверхность линолеума, избегайте.
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вернуть линолеуму его первоначальную красоту и продлить срок службы покрытия.
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Источник: ivd.ru.