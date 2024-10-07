Без тусклости и разводов: это средство выведет пятна даже с самого грязного линолеума

Уберите крупный мусор: подметите пол веником или используйте пылесос, чтобы удалить пыль и грязь. Наполните ведро водой и добавьте немного мыла или жидкого средства для мытья полов. Хорошо перемешайте, чтобы образовалась пена. Линолеум нельзя мыть полусухой тряпкой — эффекта не будет, поэтому как следует смачивайте ее в воде, а отжимайте слегка. Если помещение, в котором вы моете пол, большое, то разбейте его на квадраты или секторы. Продвигаться нужно от дальнего угла комнаты к выходу.