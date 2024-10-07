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Posted 7 октября, 11:07

Published 7 октября, 11:07

Modified 7 октября, 11:09

Updated 7 октября, 11:09

Бизнесмен Малик Гайсин в Екатеринбурге попал в больницу

Бизнесмен Малик Гайсин в Екатеринбурге попал в больницу

7 октября 2024, 11:07
Фото: 1MI
В Екатеринбурге предприниматель Малик Гайсин оказался в больнице.

Сейчас Гайсин проходит лечение в клинике из-за проблем со здоровьем. Его адвокаты выразили надежду на скорое выздоровление, пишет Е1.

Напомним, в феврале 2024 года Гайсина задержали по подозрению в хищении более 300 миллионов рублей, которые он на протяжении нескольких лет передавал подконтрольным компаниям в виде займов, а также в выводе более 250 миллионов предприятия «Исеть».

Судом ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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