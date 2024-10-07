Бизнесмен Малик Гайсин в Екатеринбурге попал в больницу

Напомним, в феврале 2024 года Гайсина задержали по подозрению в хищении более 300 миллионов рублей, которые он на протяжении нескольких лет передавал подконтрольным компаниям в виде займов, а также в выводе более 250 миллионов предприятия «Исеть».