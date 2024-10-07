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Posted 7 октября, 15:59

Published 7 октября, 15:59

Modified 7 октября, 16:01

Updated 7 октября, 16:01

Чем помыть теплицу осенью, чтобы навсегда избавиться от фитофторы

Чем помыть теплицу осенью, чтобы навсегда избавиться от фитофторы

7 октября 2024, 15:59
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Фитофтора очень часто поражает растения в теплицах, особенно томаты и картофель. Если не отмыть теплицу осенью, то в следующем году можете забыть об урожае. Эти средства точно помогут вам справиться с напастью.

Для мытья теплицы вам потребуются щетки, губки, ведра, распылители. Если на участке есть скважина, то можно использовать шланг. Если вы планируете использовать химические препараты (хлорку и медный купорос), то подготовьте респираторы, перчатки и очки.

Фитофтору убивают в зародыше следующие препараты:

  • Слабый раствор хлорки. Хлорка эффективно уничтожает споры грибков, в том числе фитофторы. Для приготовления раствора разведите 100 мл хлорки в 10 литрах воды. Обработайте все поверхности в теплице.
  • Медный купорос. Этот препарат является мощным антисептиком. Разведите 100 г медного купороса в 10 литрах воды и используйте для дезинфекции.
  • Сода. Пожалуй, самое безопасное средство, которое очень эффективно обеззараживает все поверхности в теплице. Раствор готовят из расчета 100 граммов на 10 литров воды.
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Многие дачники весьма эффективно борются с фитофторой с помощью народных средств:

  • Чеснок. Чесночный настой обладает антимикробными свойствами. Для его приготовления настаивайте 200 г измельченного чеснока в 10 литрах воды в течение 24 часов. Процеженный раствор следует распылять на поверхности теплицы;
  • Раствор уксуса. Уксус помогает избавиться от грибков и бактерий. Разведите один стакан 9-процентного уксуса в 10 литрах воды и обработайте поверхности теплицы.

Перед мытьем удалите все остатки растительности, особенно те, которые могли быть поражены фитофторой. Уберите пыль и грязь с помощью веников или щеток, особенно в углах и щелях. Обработайте обеззараживающим средством все поверхности теплицы, а затем хорошо промойте все поверхности чистой водой, чтобы смыть остатки химикатов. Дайте теплице хорошо просохнуть, открыв двери и окна, чтобы обеспечить максимальную вентиляцию.

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Источник: antonovsad.ru.

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