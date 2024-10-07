Чем помыть теплицу осенью, чтобы навсегда избавиться от фитофторы

Posted 7 октября, 15:59
Published 7 октября, 15:59
Modified 7 октября, 16:01
Updated 7 октября, 16:01
Для мытья теплицы вам потребуются щетки, губки, ведра, распылители. Если на участке есть скважина, то можно использовать шланг. Если вы планируете использовать химические препараты (хлорку и медный купорос), то подготовьте респираторы, перчатки и очки.
Фитофтору убивают в зародыше следующие препараты:
Многие дачники весьма эффективно борются с фитофторой с помощью народных средств:
Перед мытьем удалите все остатки растительности, особенно те, которые могли быть поражены фитофторой. Уберите пыль и грязь с помощью веников или щеток, особенно в углах и щелях. Обработайте обеззараживающим средством все поверхности теплицы, а затем хорошо промойте все поверхности чистой водой, чтобы смыть остатки химикатов. Дайте теплице хорошо просохнуть, открыв двери и окна, чтобы обеспечить максимальную вентиляцию.
Агроном Алексей Володихин рассказал, при какой температуре оптимально высаживать озимый лук.
Источник: antonovsad.ru.