Чем помыть теплицу осенью, чтобы навсегда избавиться от фитофторы

Перед мытьем удалите все остатки растительности, особенно те, которые могли быть поражены фитофторой. Уберите пыль и грязь с помощью веников или щеток, особенно в углах и щелях. Обработайте обеззараживающим средством все поверхности теплицы, а затем хорошо промойте все поверхности чистой водой, чтобы смыть остатки химикатов. Дайте теплице хорошо просохнуть, открыв двери и окна, чтобы обеспечить максимальную вентиляцию.