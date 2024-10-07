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Posted 7 октября, 04:46

Published 7 октября, 04:46

Modified 7 октября, 04:48

Updated 7 октября, 04:48

Четыре человека скончались во время пожара в Артемовском

Четыре человека скончались во время пожара в Артемовском

7 октября 2024, 04:46
Фото: МЧС по Свердловской области
В Артемовском произошел пожар в двух частных домах. Четыре человека погибли. Происшествие случилось 7 октября 2024 года.

Сообщается, что огонь вспыхнул из-за дымохода в бане и вскоре перешел на соседние строения, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В результате возгорания пострадали два частных дома, баня и постройки во дворе. Во время устранения пламени были найдены тела нескольких погибших человек: двух женщин, мужчины и подростка.

Напомним, 3 октября 2024 года в Нижнем Тагиле загорелась жилая квартира. Пожарным удалось спасти хозяйку пострадавшего жилья и ее кошку.

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