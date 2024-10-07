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Posted 7 октября, 12:42

Published 7 октября, 12:42

Modified 7 октября, 12:44

Updated 7 октября, 12:44

Четыре причины положить лаврушку на горячую батарею: избавитесь от множества проблем

Четыре причины положить лаврушку на горячую батарею: избавитесь от множества проблем

7 октября 2024, 12:42
Фото: tagilcity.ru
Сюжет
Дом и сад
Уют в доме зависит не только от чистоты, но и от того, насколько приятно в доме пахнет. Можно купить дорогие ароматизаторы, а можно воспользоваться до смешного простым средством, которое точно есть в вашем доме.

Речь идет об обычной лаврушке, одной из тех пряностей, которые не только придают блюдами изысканный вкус и аромат, но и обладают целым рядом полезных свойств.

Зачем же хозяйки кладут лавровый лист на батарею? Ответ прост: это народный метод, который помогает улучшить атмосферу в доме и защититься от некоторых заболеваний.

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Во-первых, лавровый лист обладает антисептическими свойствами. При нагревании он выделяет эфирные масла, которые очищают воздух в помещении, убивая бактерии и вирусы. Это особенно актуально в холодное время года, когда мы проводим больше времени в квартирах и офисах и подвержены простудным заболеваниям.

Во-вторых, запах лаврового листа считается успокаивающим и расслабляющим. Многие люди отмечают, что его аромат помогает снизить уровень стресса и создать уютную обстановку. Положив несколько листьев на батарею, вы не только сделаете воздух более свежим, но и настроите себя и своих близких на комфортный лад.

В-третьих, лавровый лист иногда используется для отпугивания насекомых. Его запах неприятен для муравьев, тараканов и других мелких вредителей. Конечно, полностью от нашествия насекомых вы таким способом не избавитесь, но в качестве вспомогательного средства лаврушка очень хороша.

И, в -четвертых, лавровый лист способен очень быстро нейтрализовать неприятные запахи. Это особенно актуально для кухни, где хозяйки то рыбу жарят, то испортившиеся продукты из холодильника выбрасывают.

Фото: tagilcity.ru

А еще для многих людей запах лаврушки связан с теплом родного дома. Для многих это стало частью домашнего уюта и ритуалов, связанных с приготовлением пищи и поддержанием комфорта в доме.

Перед тем как разложить лаврушку на батарее, постелите тонкую хлопчатобумажную тряпку. Надломите листья в нескольких местах — так аромат быстрее наполнит ваш дом. А вот смачивать их перед этой процедурой не стоит: влага быстро испарится, а сам лист высушится и раскрошится.

Ранее эксперты рассказали, с помощью каких средств можно отмыть окна до блеска и надолго защитить их от грязи и пыли.

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