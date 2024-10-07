Четыре причины положить лаврушку на горячую батарею: избавитесь от множества проблем

Во-первых, лавровый лист обладает антисептическими свойствами. При нагревании он выделяет эфирные масла, которые очищают воздух в помещении, убивая бактерии и вирусы. Это особенно актуально в холодное время года, когда мы проводим больше времени в квартирах и офисах и подвержены простудным заболеваниям.