tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 11:18

Published 7 октября, 11:18

Modified 7 октября, 11:20

Updated 7 октября, 11:20

«Чьи животные?»: коровы в Горноуральском атаковали чужую капусту

«Чьи животные?»: коровы в Горноуральском атаковали чужую капусту

7 октября 2024, 11:18
Фото: 1MI
В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом местные жители жалуются на похождения крупнорогатого скота.

По словам местной жительницы Людмилы, коровы, которые бродят по поселку, поели капусту на трех огородах.

Чьи коровы ходят? — обратилась жительница Горноуральского с вопросом к подписчиками группы «Подслушано Горноуральский».

В комментариях люди предложили тем, кто страдает от атаки скота, вовремя ставить заборы, а вопросы о бродячих животных задать администрации населенного пункта. Другие говорят, что такая ситуация повторяется не первый год.

Фото: группы «Подслушано Горноуральский»

Напомним, в Нижнем Тагиле местные жители заметили во дворе многоэтажного дома курицу. Оказалось, что она вместе с хозяйкой приехала из Новосибирска.

Читайте также:
Куда сообщить о бродячих собаках в Нижнем Тагиле?В Нижнем Тагиле на балкон женщины залетело загадочное животноеДокументы на расселение, готовность тагильских школ к 1 сентября и эвакуация рынка
#Юлия Мамонтова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Животные#Горноуральский#Овощи#Корова#Скот#Екатеринбург
Подпишитесь