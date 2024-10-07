«Чьи животные?»: коровы в Горноуральском атаковали чужую капусту

Posted 7 октября, 11:18
Published 7 октября, 11:18
Modified 7 октября, 11:20
Updated 7 октября, 11:20
По словам местной жительницы Людмилы, коровы, которые бродят по поселку, поели капусту на трех огородах.
Чьи коровы ходят? — обратилась жительница Горноуральского с вопросом к подписчиками группы «Подслушано Горноуральский».
В комментариях люди предложили тем, кто страдает от атаки скота, вовремя ставить заборы, а вопросы о бродячих животных задать администрации населенного пункта. Другие говорят, что такая ситуация повторяется не первый год.
Напомним, в Нижнем Тагиле местные жители заметили во дворе многоэтажного дома курицу. Оказалось, что она вместе с хозяйкой приехала из Новосибирска.