Читинец выставил на продажу коллекцию советских монет за 1 млн рублей

Больше всего в коллекции монет номиналом 15 копеек — 36 штук, а также 3 копеек — 34. Заинтересованный коллекционер может приобрести 30 экземпляров по 10 копеек и 22 — по 20 копеек. Кроме того, в коллекцию входят российские банкноты образца 1961 и 1993 годов. В наличии есть и небольшой диапазон монет 5 копеек — 1 штука, а также 10 рублей — их всего 2, пишет ZabNews.