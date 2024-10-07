Читинец выставил на продажу коллекцию советских монет за 1 млн рублей

Posted 7 октября, 15:34
Published 7 октября, 15:34
Modified 10 октября, 12:35
Updated 10 октября, 12:35
Больше всего в коллекции монет номиналом 15 копеек — 36 штук, а также 3 копеек — 34. Заинтересованный коллекционер может приобрести 30 экземпляров по 10 копеек и 22 — по 20 копеек. Кроме того, в коллекцию входят российские банкноты образца 1961 и 1993 годов. В наличии есть и небольшой диапазон монет 5 копеек — 1 штука, а также 10 рублей — их всего 2, пишет ZabNews.
Корреспондент издания позвонил по указанному объявлению. Продавец ответил на звонок, но, когда журналист представился, тот повесил трубку.
Один из знатоков рынка старины, владелец читинского магазина «Раритет», Николай Савин рассказал, что такие предложения на рынке стоит тщательно проверять.