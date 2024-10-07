Итоги недели: НМУ в Нижнем Тагиле, Водоканал-загрязнитель и спасение птиц

Posted 7 октября, 06:19
Published 7 октября, 06:19
Modified 7 октября, 06:38
Updated 7 октября, 06:38
Первое, о чем стоит упомянуть, конечно, замеры качества воздуха. До 3 октября включительно «Уральское УГМС» отчиталось об отсутствии превышений загрязняющих веществ. При этом газоанализатор редакции также не установил нарушения нормативов. Тем не менее корреспонденты TagilCity.ru в ежедневном режиме продолжают вести дневник наблюдений качества воздуха в Нижнем Тагиле.
С вечера 4 октября до вечера 6 числа в Нижнем Тагиле действовал режим НМУ. За два дня до его введения тагильчане жаловались на густой дым над городом и заводом ЕВРАЗ НТМК и неприятный запах.
Другая тема, касающаяся экологии и ЕВРАЗ НТМК, — невыполнение плана по квотам в рамках эксперимента «Чистый воздух». Об этом редакции TagilCity.ru стало известно по итогам закрытого совещания в мэрии города. Однако речь шла не о едких выбросах Коксохимического производства, а о снижении выбросов от тепловозов на 98%. В ЕВРАЗ НТМК отметили, что выполнение плана, который перед ними поставили, нереально.
Росприроднадзор нашел нарушения в работе «Водоканала» в Березовском. Предприятие загрязняло реку, не вело экологический контроль и преуменьшало сведения о количестве отходов. Помимо этого, березовский «Водоканал» выбрасывал в окружающую среду вредные вещества. После проверки организация получила несколько предписаний.
В столице Урала коммунальные службы получили штраф в 20,6 миллиона рублей за вред экологии. Работников горхозяйства обвинили в вывозе снега, содержащего опасные химикаты, и дальнейшем загрязнении почвы и грунтовых вод.
Также в Екатеринбурге ликвидировали свалку с 60-летней историей. Речь идет о Широкореченском мусорном полигоне, уборка которого началась в 2021 году. Сейчас на месте свалки завезли новый грунт, высадили деревья и даже установили газоотводные трубки.
Не одна новость на неделе касалась спасения птиц. Так, лебедь по имени Александр с серьезной патологией не может летать. Накануне сотрудники центра реабилитации животных взяли его к себе, чтобы провести длительное лечение и реабилитацию. А в Нижнем Тагиле с приходом минусовой температуры участились случаи гибели пернатых. TagilCity.ru пообщался со специалистами и узнал, как действовать при обнаружении замерзшей птицы.
В Нижнем Тагиле около 50 саженцев кедров появились у экодома «Народный» в одноименном парке.
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