Итоги недели: НМУ в Нижнем Тагиле, Водоканал-загрязнитель и спасение птиц

Другая тема, касающаяся экологии и ЕВРАЗ НТМК, — невыполнение плана по квотам в рамках эксперимента «Чистый воздух». Об этом редакции TagilCity.ru стало известно по итогам закрытого совещания в мэрии города. Однако речь шла не о едких выбросах Коксохимического производства, а о снижении выбросов от тепловозов на 98%. В ЕВРАЗ НТМК отметили, что выполнение плана, который перед ними поставили, нереально.