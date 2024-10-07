Капибары в минусе, чебурашки в плюсе: названы самые популярные игрушки в УРФО

По данным Роскачества, в 2024 году среди игрушек вырос спрос на чебурашек. При этом упал на плюшевых капибар. По-прежнему из моды не выходит такой хит, как поп-ит, а вот спрос на его конкурента — симпл-димпл — падает.

Рейтинг игрушек составили аналитики ресурса «Чек Индекс», который отслеживает изменения в сфере розничных продаж, опираясь на данные ОФД (Оператора фискальных данных), обрабатывающего ежедневно свыше 44 млн чеков с более чем миллиона онлайн-касс по всей России, пишет uralpolit.ru. Средний чек в УРФО с начала 2024 года вырос и на детские игрушки, и на школьные товары. Средний чек детских товаров, приобретаемых в обычных магазинах, вырос на 10% — до 2601 рубля. В онлайн-сегменте чек вырос на 4%, а средняя сумма покупки составила 3361 рубль. Игры и игрушки для детей обошлись на 11% дороже в офлайн-магазинах и в среднем стоили 727 рублей. Это на 6% дороже, чем в онлайне, где покупки обошлись в 801 рубль. Специалисты проанализировали сегмент детских игрушек более прицельно и Аналитики выделили основные тенденции и самые трендовые товары: в 2024 году на 8% вырос спрос на мягкие игрушки и на 14% на игрушки-антистресс. Среди них самый большой спрос на: Антистресс-игрушки — на 21%.

Поп-ит (антистресс) — на 35%.

Сквиш (антистресс) — на 103%. Тем временем, в 2024 году упал спрос на следующие игрушки: Мягкая игрушка «Гусь-обнимусь» — на 26%.

Мягкая игрушка «Капибара» — на 11%. Симпл-димпл (антистресс) — на 30%. УралПолитRu уточняет, что по данным сервиса HomaToys на июнь 2024 года, тройка самых продаваемых игрушек на Урале в онлайне это интерактивный динозавр, набор для создания слаймов и 3D ручка.