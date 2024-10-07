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Posted 7 октября, 12:27

Published 7 октября, 12:27

Modified 7 октября, 12:29

Updated 7 октября, 12:29

Министр здравоохранения области посетил Нижний Тагил с проверкой

Министр здравоохранения области посетил Нижний Тагил с проверкой

7 октября 2024, 12:27
Фото: 1MI
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов приехал в Нижний Тагил с рабочим визитом: он посмотрел, как идет ремонт в травмпункте при больнице №1.

Масштабная реконструкция травмпункта в больнице №1 выполняется по указу Президента РФ. На работы выделено 124 млн рублей. Сейчас работы в отделении идут по графику, рабочие уже демонтировали некоторые конструкции и продолжают установку новых коммуникаций, сообщают в администрации Нижнего Тагила.

Министр отметил, что помимо реконструкции и благоустройства травмпункт будет оснащен новым оборудованием. Такая модернизация позволит в разы поднять качество оказываемой помощи.

Помимо осмотра места реконструкции Карлов посетил торжественную церемонию по награждению сотрудников скорой помощи в честь ее 105-летия.

Напомним, что 4 октября в Нижний Тагил приезжал замминистра ЖКХ. Он осмотрел стройплощадку станции водоподготовки «Южная» и рассказал о дальнейших планах.

Свой пост покинула замминистра здравоохранения Свердловской области Ютяева
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