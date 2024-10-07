Министр здравоохранения области посетил Нижний Тагил с проверкой

Posted 7 октября, 12:27
Published 7 октября, 12:27
Modified 7 октября, 12:29
Updated 7 октября, 12:29
Масштабная реконструкция травмпункта в больнице №1 выполняется по указу Президента РФ. На работы выделено 124 млн рублей. Сейчас работы в отделении идут по графику, рабочие уже демонтировали некоторые конструкции и продолжают установку новых коммуникаций, сообщают в администрации Нижнего Тагила.
Министр отметил, что помимо реконструкции и благоустройства травмпункт будет оснащен новым оборудованием. Такая модернизация позволит в разы поднять качество оказываемой помощи.
Помимо осмотра места реконструкции Карлов посетил торжественную церемонию по награждению сотрудников скорой помощи в честь ее 105-летия.
Напомним, что 4 октября в Нижний Тагил приезжал замминистра ЖКХ. Он осмотрел стройплощадку станции водоподготовки «Южная» и рассказал о дальнейших планах.