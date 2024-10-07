Министр здравоохранения области посетил Нижний Тагил с проверкой

Масштабная реконструкция травмпункта в больнице №1 выполняется по указу Президента РФ. На работы выделено 124 млн рублей. Сейчас работы в отделении идут по графику, рабочие уже демонтировали некоторые конструкции и продолжают установку новых коммуникаций, сообщают в администрации Нижнего Тагила.