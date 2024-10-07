Неопознанный самолет летал над карьером «Зайгора» в Нижнем Тагиле

Posted 7 октября, 06:12
Published 7 октября, 06:12
Modified 7 октября, 06:55
Updated 7 октября, 06:55
Около 12 часов 20 минут над городом недалеко от микрорайона Лебяжка был замечен неизвестный борт, сообщили в редакцию TagilCity.ru свидетели произошедшего.
Мы прогуливались с детьми, пытаясь поймать последние теплые дни осени. Потом дочь увидела в небе движение. Мы головы подняли, а там что-то вроде самолета. Не знаю, как точно называется. Мы домой поспешили, я побоялась звонить в 112. Вдруг это согласованный полет, — рассказала тагильчанка.
Отметим, областной антитеррористический комитет опубликовал перечень действий, необходимых к исполнению при обнаружении в небе самолетов без опознавательных знаков и беспилотников. Первым делом нужно позвонить по номеру 112 и сообщить свои данные, а также адрес места, где замечен летательный объект. Далее борт следует описать (цвет, быстро ли движется, есть ли огни) и указать, какой звук он издает (схожий с самолетом, вертолетом или с другим транспортным средством). Однако стоит помнить, что за дачу ложной информации последует уголовная ответственность — до 10 лет лишения свободы.
В Свердловской области, и в частности над Нижним Тагилом, действует ограничительная для полетов зона (полеты БВС запрещены за некоторыми исключениями, указ от 30.11.2023 № 561-УГ). Для осуществления подобных действий необходимо получить разрешение от городской администрации, разрешение на полет от каждой зоны, с которой есть пересечения, а за сутки до взлета отправить план передвижения борта и совершить 3 звонка в РЦ ОрВД.
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