Неопознанный самолет летал над карьером «Зайгора» в Нижнем Тагиле

Отметим, областной антитеррористический комитет опубликовал перечень действий, необходимых к исполнению при обнаружении в небе самолетов без опознавательных знаков и беспилотников. Первым делом нужно позвонить по номеру 112 и сообщить свои данные, а также адрес места, где замечен летательный объект. Далее борт следует описать (цвет, быстро ли движется, есть ли огни) и указать, какой звук он издает (схожий с самолетом, вертолетом или с другим транспортным средством). Однако стоит помнить, что за дачу ложной информации последует уголовная ответственность — до 10 лет лишения свободы.