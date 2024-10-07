Окна останутся чистыми до весны: эти волшебные средства защитят стекла от пыли

Средство можно перелить в пульверизатор и мыть с ними стекла. Выйдет не очень дешево, так как нужно будет приобретать дистиллированную воду (она продается на маркетплейсах и в аптеках), а также спирт. Однако опытные хозяйки утверждают, что после обработки этим средством пыль и грязь липнут к стеклам намного меньше.