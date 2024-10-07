Окна останутся чистыми до весны: эти волшебные средства защитят стекла от пыли

Posted 7 октября, 11:49
Published 7 октября, 11:49
Modified 7 октября, 12:04
Updated 7 октября, 12:04
Используйте для мытья стекол следующий состав:
Средство можно перелить в пульверизатор и мыть с ними стекла. Выйдет не очень дешево, так как нужно будет приобретать дистиллированную воду (она продается на маркетплейсах и в аптеках), а также спирт. Однако опытные хозяйки утверждают, что после обработки этим средством пыль и грязь липнут к стеклам намного меньше.
Также переливаем смесь в пульверизатор, разбрызгиваем на стекла и моем. Наносить необходимо обильно, а затем вытереть насухо.
Засыпаем крахмал в воду и тщательно перемешиваем до получения однородной смеси. Чтобы стекла не только были чистыми, но и заблестели, можно добавить в раствор немного столового уксуса. Моем как обычно и высушиваем.
Лучше всего мыть окна в облачный и сухой день, когда солнечные лучи не попадают на стекло. Это поможет избежать быстрого высыхания моющего средства и образования разводов. Перед тем как приступить к мытью, тщательно протрите окна сухой тряпкой или мягкой щеткой, чтобы убрать пыль и крупные частицы грязи.
Мойте окна снизу вверх — это предотвратит появление полос. Обратите особое внимание на углы и края. Очень удобен для мытья окон резиновый скребок, который позволяет убрать излишки воды. Двигаться нужно сверху вниз, а после каждого прохода обтирать скребок чистой тряпкой. Чтобы придать окнам блеск и сделать их менее восприимчивыми к грязи, протрите стекло газетой или специальной салфеткой. Это поможет удалить возможные разводы и защитить поверхность.
Также эксперты предлагают вымыть окна с таблетками «Белизны».
Источник: belnovosti.by.