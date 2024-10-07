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Posted 7 октября, 11:49

Published 7 октября, 11:49

Modified 7 октября, 12:04

Updated 7 октября, 12:04

Окна останутся чистыми до весны: эти волшебные средства защитят стекла от пыли

Окна останутся чистыми до весны: эти волшебные средства защитят стекла от пыли

7 октября 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
В больших городах окна загрязняются очень быстро, пыль и грязь просто прилипают к стеклам. Что нужно сделать, чтобы они дольше оставались чистыми? Справиться с проблемой помогут три средства.

Первый способ

Используйте для мытья стекол следующий состав:

  • дистиллированная вода — 1 стакан;
  • спирт — четверть стакана;
  • 9-процентный уксус — 2 стакана.

Средство можно перелить в пульверизатор и мыть с ними стекла. Выйдет не очень дешево, так как нужно будет приобретать дистиллированную воду (она продается на маркетплейсах и в аптеках), а также спирт. Однако опытные хозяйки утверждают, что после обработки этим средством пыль и грязь липнут к стеклам намного меньше.

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Второй способ

  • обычная вода — 2 стакана;
  • лимонный сок — четверть стакана;
  • гель для мыться посуды — половина чайной ложки.

Также переливаем смесь в пульверизатор, разбрызгиваем на стекла и моем. Наносить необходимо обильно, а затем вытереть насухо.

Третий способ

  • вода — 1 литр;
  • картофельный крахмал — 4 столовые ложки.

Засыпаем крахмал в воду и тщательно перемешиваем до получения однородной смеси. Чтобы стекла не только были чистыми, но и заблестели, можно добавить в раствор немного столового уксуса. Моем как обычно и высушиваем.

Полезные лайфхаки для мытья окон

Лучше всего мыть окна в облачный и сухой день, когда солнечные лучи не попадают на стекло. Это поможет избежать быстрого высыхания моющего средства и образования разводов. Перед тем как приступить к мытью, тщательно протрите окна сухой тряпкой или мягкой щеткой, чтобы убрать пыль и крупные частицы грязи.

Мойте окна снизу вверх — это предотвратит появление полос. Обратите особое внимание на углы и края. Очень удобен для мытья окон резиновый скребок, который позволяет убрать излишки воды. Двигаться нужно сверху вниз, а после каждого прохода обтирать скребок чистой тряпкой. Чтобы придать окнам блеск и сделать их менее восприимчивыми к грязи, протрите стекло газетой или специальной салфеткой. Это поможет удалить возможные разводы и защитить поверхность.

Также эксперты предлагают вымыть окна с таблетками «Белизны».

Источник: belnovosti.by.

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