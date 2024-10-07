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Posted 7 октября, 14:01

Published 7 октября, 14:01

Modified 7 октября, 14:03

Updated 7 октября, 14:03

Эксперт назвал идеальную температуру для посадки озимого лука

Прорасти не должен: названа оптимальная температура для посадки лука-севка осенью

7 октября 2024, 14:01
Фото: Photo by Kiryl on Unsplash

Эксперт назвал идеальную температуру для посадки озимого лука

Сюжет
Дом и сад
В октябре дачники готовят грядки для посадки лука-севка — обычно делают это в середине октября. Однако эксперты утверждают, что дело не в сроках, а в подходящей температуре воздуха.

В энциклопедиях по садоводству указываются вполне определенные сроки для посадки озимого лука — 10–20 октября. Однако строго придерживаться этих дат не стоит. Лучше ориентироваться на температуру, которая должна держаться в течение нескольких дней на отметке +5 градусов, советует агроном, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.

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Если высадить лук, когда на улице слишком тепло, то он успеет прорасти — это опасно, так как луковицы зимой просто вымерзнут, никакого урожая не будет. При температуре +5 градусов лук-севок успевает укорениться, однако стрел не дает, а значит сохраняет свою жизнеспособность.

Осенью севок высаживают на ту же глубину, что и весной — 2 — 3 см (от плечиков). Расстояние между рядами — 20 см, в ряду — 8 — 10 см или 6 — 7 см, если луковки очень мелкие, — советует Алексей Володихин.

Перед наступлением сильных холодов грядку с луком необходимо замульчировать. Можно использовать самые разные материалы:

  • солому, которая создает хороший защитный слой и привлекает дождевых червей;
  • опилки, которые обеспечивают отличную изоляцию. Нельзя использовать свежие опилки, которые могут вымывать азот из почвы;
  • сено. Предпочтительно использовать сено, прошедшее ферментацию, чтобы в почву не попали семена сорняков;
  • кору деревьев. Этот способ мульчирования не подходит для регионов с очень холодными зимами.

Также вы можете использовать в качестве мульчи опавшие листья, торф и перегной. Мульчу укладывают толщиной в 5-10 сантиметров — этого достаточно, чтобы защитить растения в холода. Если почва сухая, полейте грядки.

Периодически проверяйте состояние грядок в течение зимы. Возможно, вам потребуется добавлять мульчу, так как она со временем осядет и уплотнится. Под мульчей не должны образовываться лужи от талой воды, так как луковицы попросту сгниют.

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