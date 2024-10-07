Прорасти не должен: названа оптимальная температура для посадки лука-севка осенью

Если высадить лук, когда на улице слишком тепло, то он успеет прорасти — это опасно, так как луковицы зимой просто вымерзнут, никакого урожая не будет. При температуре +5 градусов лук-севок успевает укорениться, однако стрел не дает, а значит сохраняет свою жизнеспособность.