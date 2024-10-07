Пьяные водители автомобиля и мотоцикла столкнулись в Нижнем Тагиле

В столкновении пострадали байкер, а также пассажирка автомобиля. Обоих пострадавших отвезли в медучреждение. Выяснилось, что у водителя мототранспорта не имеется прав на вождение. К тому же оба водителя в момент ЧП были в нетрезвом состоянии.