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Posted 7 октября, 03:53

Published 7 октября, 03:53

Modified 7 октября, 03:55

Updated 7 октября, 03:55

Пьяные водители автомобиля и мотоцикла столкнулись в Нижнем Тагиле

Пьяные водители автомобиля и мотоцикла столкнулись в Нижнем Тагиле

7 октября 2024, 03:53
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле столкнулись пьяный водитель автомобиля Lada Kalina и водитель мотоцикла на Симбирской улице. Есть пострадавшие. ДТП произошло 6 октября 2024 года.

30-летний мотоциклист, выехавший на встречную полосу, врезался в автомобиль, которым управлял 35-летний мужчина, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

В столкновении пострадали байкер, а также пассажирка автомобиля. Обоих пострадавших отвезли в медучреждение. Выяснилось, что у водителя мототранспорта не имеется прав на вождение. К тому же оба водителя в момент ЧП были в нетрезвом состоянии.

По словам мужчины, который сидел за рулем машины, он отправился вместе с родственницей в магазин. Мотоциклиста он не видел. В каком состоянии был байкер — покажут результаты экспертизы.

Напомним, 3 октября 2024 года в Екатеринбурге столкнулись легковая машина и мотоцикл. Пострадал водитель байка.

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