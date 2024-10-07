Пьяные водители автомобиля и мотоцикла столкнулись в Нижнем Тагиле

Posted 7 октября, 03:53
Published 7 октября, 03:53
Modified 7 октября, 03:55
Updated 7 октября, 03:55
30-летний мотоциклист, выехавший на встречную полосу, врезался в автомобиль, которым управлял 35-летний мужчина, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
В столкновении пострадали байкер, а также пассажирка автомобиля. Обоих пострадавших отвезли в медучреждение. Выяснилось, что у водителя мототранспорта не имеется прав на вождение. К тому же оба водителя в момент ЧП были в нетрезвом состоянии.
По словам мужчины, который сидел за рулем машины, он отправился вместе с родственницей в магазин. Мотоциклиста он не видел. В каком состоянии был байкер — покажут результаты экспертизы.
Напомним, 3 октября 2024 года в Екатеринбурге столкнулись легковая машина и мотоцикл. Пострадал водитель байка.
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