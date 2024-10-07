РЭО выдвинул предложения по доработке СанПиН для контейнеров с ТКО

Как указал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, РЭО продолжает вести анализ данных о местах накопления ТКО, размещаемых во ФГИС УТКО. Помимо площадок под ТКО используются отдельно стоящие контейнеры без ограждений, контейнеры в мусороприемных камерах и технических помещениях юридических лиц, пакетный сбор. Как отметил глава РЭО, муниципалитеты в реальности не располагают возможностями соблюдать все требования санитарных норм как из-за плотной застройки, так и по причине недостаточного финансирования. Поэтому компания предлагает все способы, которые сегодня массово используют, описать в законодательстве, введя более определенные условия для их применения. Эта мера необходима, поскольку сегодня работают правила формирования реестра мест накопления, куда по заявлению собственника вносят площадки, которые соответствуют СанПиН. Таким образом, реестр формируют в заведомо сокращенном виде, заключил Буцаев.