РЭО выдвинул предложения по доработке СанПиН для контейнеров с ТКО

Posted 7 октября, 19:40
Published 7 октября, 19:40
Modified 7 октября, 19:40
Updated 7 октября, 19:40
Российский экологический оператор выступил с инициативой об изменении актуальных требований СанПиН к контейнерным площадкам для твердых коммунальных отходов (ТКО) и специальным площадкам для крупногабаритных отходов.
Предложения представил замгендиректора РЭО Алексей Макрушин во время заседания межведомственной рабочей группы по решению вопросов в области обращения с твердыми отходами. Об этом информирует 56orb.
Как указал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, РЭО продолжает вести анализ данных о местах накопления ТКО, размещаемых во ФГИС УТКО. Помимо площадок под ТКО используются отдельно стоящие контейнеры без ограждений, контейнеры в мусороприемных камерах и технических помещениях юридических лиц, пакетный сбор. Как отметил глава РЭО, муниципалитеты в реальности не располагают возможностями соблюдать все требования санитарных норм как из-за плотной застройки, так и по причине недостаточного финансирования. Поэтому компания предлагает все способы, которые сегодня массово используют, описать в законодательстве, введя более определенные условия для их применения. Эта мера необходима, поскольку сегодня работают правила формирования реестра мест накопления, куда по заявлению собственника вносят площадки, которые соответствуют СанПиН. Таким образом, реестр формируют в заведомо сокращенном виде, заключил Буцаев.
По информации Федеральной государственной информационной системы учета ТКО (ФГИС УТКО), из 989 тысяч контейнерных площадок, которые внесены в систему, почти половина, 450 тысяч, представляют собой контейнерную площадку или место накопления с одним контейнером.
«И здесь совершенно очевидно возникает вопрос: а вокруг одного контейнера нам действительно надо создавать контейнерную площадку, огораживать ее, если это аккуратный современный контейнер с крышкой, который не позволяет разлетаться мусору?» — задается вопросом заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин. Найти ответ на этот вопрос, подчеркнул он, необходимо уже на стадии разработки дорожных карт по запуску контейнерных площадок, дабы расходование средств проходило с максимальной эффективностью.
Требуется корректировка и самих требований к контейнерным площадкам: например, требования о наличии у такой площадки крыши. Попадание осадков в контейнеры является огромной проблемой для региональных операторов, указал Макрушин.
Также важно более внимательно и тщательно заняться решением вопросов, связанных с накоплением крупногабаритных отходов на контейнерных площадках и в «бункерах-лодочках», поскольку требования к площадкам такого формата практически не представлены в санитарных нормах и правилах.
Другим важным вопросом продолжает оставаться проблема мытья контейнеров, и здесь необходимо детальное изучение вопроса, кто и как должен реализовывать требование о мытье контейнеров.