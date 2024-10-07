Школа в Белоярском районе выплатит 200 тысяч девочке за травму в летнем лагере

Posted 7 октября, 06:07
Published 7 октября, 06:07
Modified 7 октября, 06:09
Updated 7 октября, 06:09
Когда девочка играла со скамейкой на школьном дворе, она опрокинулась и рухнула на ребенка. Пострадавшей был диагностирован перелом таза, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
В течение нескольких месяцев девочка находилась в постели, затем ходила с помощью костылей. Из-за травмы ей пришлось оставить занятия танцами. Прокуратура, проведя проверку, отправила в суд требование выплатить ребенку компенсацию.
Суд постановил выплатить 100 тысяч рублей. Решение было обжаловано в облсуде, где размер выплаты был увеличен до 200 тысяч.
Напомним, администрация Карпинска выплатит школьнице 10 тысяч рублей за нападение бездомной собаки.
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