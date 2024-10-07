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Posted 7 октября, 06:07

Published 7 октября, 06:07

Modified 7 октября, 06:09

Updated 7 октября, 06:09

Школа в Белоярском районе выплатит 200 тысяч девочке за травму в летнем лагере

Школа в Белоярском районе выплатит 200 тысяч девочке за травму в летнем лагере

7 октября 2024, 06:07
Фото: 1MI
Школа в Белоярском районе выплатит 200 тысяч рублей семилетней девочке за травму таза, которую она получила во время пребывания в школьном лагере. Происшествие случилось летом 2023 года.

Когда девочка играла со скамейкой на школьном дворе, она опрокинулась и рухнула на ребенка. Пострадавшей был диагностирован перелом таза, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

В течение нескольких месяцев девочка находилась в постели, затем ходила с помощью костылей. Из-за травмы ей пришлось оставить занятия танцами. Прокуратура, проведя проверку, отправила в суд требование выплатить ребенку компенсацию.

Суд постановил выплатить 100 тысяч рублей. Решение было обжаловано в облсуде, где размер выплаты был увеличен до 200 тысяч.

Напомним, администрация Карпинска выплатит школьнице 10 тысяч рублей за нападение бездомной собаки.

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