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Posted 7 октября, 09:21

Published 7 октября, 09:21

Modified 7 октября, 09:23

Updated 7 октября, 09:23

Силовики опубликовали видео сгоревшего дома в Артемовском

Силовики опубликовали видео сгоревшего дома в Артемовском

7 октября 2024, 09:21
Фото: Изображение Midjourney
Следственный комитет опубликовал видео с места пепелища в Артемовском, где еще недавно стоял дом.

На кадрах, которые СК по Свердловской области прислал TagilCity.ru, видно, что от дома практически ничего не осталось.

Напомним, что пожар произошел 7 октября в Артемовском. Из-за неисправного дымохода вспыхнула баня, оттуда огонь распространился на соседние постройки. Погибли четыре человека. Троих уже удалось опознать, последнее тело сгорело полностью, личность установят после экспертизы.

Силовики возбудили уголовное дело.

2 октября в Екатеринбурге вспыхнуло производственное помещение в Театре музыкальной комедии. Спасатели эвакуировали всех сотрудников, но одного человека спасти не удалось.

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