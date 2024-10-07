Силовики опубликовали видео сгоревшего дома в Артемовском

Posted 7 октября, 09:21
Published 7 октября, 09:21
Modified 7 октября, 09:23
Updated 7 октября, 09:23
На кадрах, которые СК по Свердловской области прислал TagilCity.ru, видно, что от дома практически ничего не осталось.
Напомним, что пожар произошел 7 октября в Артемовском. Из-за неисправного дымохода вспыхнула баня, оттуда огонь распространился на соседние постройки. Погибли четыре человека. Троих уже удалось опознать, последнее тело сгорело полностью, личность установят после экспертизы.
Силовики возбудили уголовное дело.
2 октября в Екатеринбурге вспыхнуло производственное помещение в Театре музыкальной комедии. Спасатели эвакуировали всех сотрудников, но одного человека спасти не удалось.
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