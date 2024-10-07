Стали известны подробности страшного пожара с четырьмя погибшими в Артемовском

Posted 7 октября, 07:55
Published 7 октября, 07:55
Modified 7 октября, 07:57
Updated 7 октября, 07:57
По информации издания «КП-Екатеринбург» от близких погибшей Анны Запрудиной, 22-летний Даниил Иванов и его брат Тимофей пригласили студентку Демидовского колледжа в гости. Девушка работала в магазине и хотела по окончании учебы работать учителем.
По одной из версий, четвертой погибшей в страшном пожаре стала подруга девушки. Ее тело не удалось опознать, так как оно полностью сгорело. Будет проводиться экспертиза.
Напомним, четыре человека скончались во время пожара в Артемовском. Огонь вспыхнул из-за дымохода в бане и распространился на соседние строения, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.