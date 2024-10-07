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Posted 7 октября, 07:55

Published 7 октября, 07:55

Modified 7 октября, 07:57

Updated 7 октября, 07:57

Стали известны подробности страшного пожара с четырьмя погибшими в Артемовском

Стали известны подробности страшного пожара с четырьмя погибшими в Артемовском

7 октября 2024, 07:55
Стали известны подробности страшного пожара в Артемовском. Молодые люди могли к себе пригласить двух девушек.

По информации издания «КП-Екатеринбург» от близких погибшей Анны Запрудиной, 22-летний Даниил Иванов и его брат Тимофей пригласили студентку Демидовского колледжа в гости. Девушка работала в магазине и хотела по окончании учебы работать учителем.

По одной из версий, четвертой погибшей в страшном пожаре стала подруга девушки. Ее тело не удалось опознать, так как оно полностью сгорело. Будет проводиться экспертиза.

Напомним, четыре человека скончались во время пожара в Артемовском. Огонь вспыхнул из-за дымохода в бане и распространился на соседние строения, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело после гибели четырех человек в пожаре в Артемовском
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Пожар#Умершие#18+#Екатеринбург#Инцидент
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