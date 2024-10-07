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Posted 7 октября, 09:26

Published 7 октября, 09:26

Modified 7 октября, 09:31

Updated 7 октября, 09:31

25 классов переведены на дистант в Нижнем Тагиле

Стало известно, сколько детсадов и школ Нижнего Тагила ввели карантин

7 октября 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney

25 классов переведены на дистант в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле фиксируется сезонный подъем заболеваемости. В связи с этим группы в детских садах закрываются на карантин, а школьники переходят на дистанционное обучение. О принимаемых мерах редакции TagilCity.ru рассказали в мэрии.

На карантин в Нижнем Тагиле закрыты 15 групп в 15 детских садах города. Еще в 13 школах на текущий момент 25 классов были переведены на дистанционное обучение, сообщили редакции TagilCity.ru в управлении образования Нижнего Тагила.

Также стало известно, что в образовательных учреждениях активно проводят профилактические мероприятия:

Дезинфекция помещений, утренний фильтр по заболеваемости обучающихся и сотрудников, увеличена кратность проветривания кабинетов и рекреаций, — сообщили редакции в управлении образования Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле несколько школ закрыли на карантин
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Помимо этого, читатели TagilCity.ru сообщают редакции, что в школах проводится рассылка информации на фоне всплеска заболевших.

В городе вводится особый противоэпидемический режим. Дети, отсутствующие более 2 дней, без справки до уроков не допускаются. Дети с признаками ОРВИ до уроков не допускаются, — пишут в родительских чатах.
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#Юлия Мамонтова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Заболеваемость#ОРВИ#Карантин#Заболевшие#Екатеринбург#Дистант
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