Стало известно, сколько детсадов и школ Нижнего Тагила ввели карантин

Posted 7 октября, 09:26
Published 7 октября, 09:26
Modified 7 октября, 09:31
Updated 7 октября, 09:31
На карантин в Нижнем Тагиле закрыты 15 групп в 15 детских садах города. Еще в 13 школах на текущий момент 25 классов были переведены на дистанционное обучение, сообщили редакции TagilCity.ru в управлении образования Нижнего Тагила.
Также стало известно, что в образовательных учреждениях активно проводят профилактические мероприятия:
Дезинфекция помещений, утренний фильтр по заболеваемости обучающихся и сотрудников, увеличена кратность проветривания кабинетов и рекреаций, — сообщили редакции в управлении образования Нижнего Тагила.
Помимо этого, читатели TagilCity.ru сообщают редакции, что в школах проводится рассылка информации на фоне всплеска заболевших.
В городе вводится особый противоэпидемический режим. Дети, отсутствующие более 2 дней, без справки до уроков не допускаются. Дети с признаками ОРВИ до уроков не допускаются, — пишут в родительских чатах.
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