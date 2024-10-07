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Posted 7 октября, 17:11

Published 7 октября, 17:11

Modified 7 октября, 17:13

Updated 7 октября, 17:13

Суд по делу Светланы Бурухиной, экоитоги, карантин в Тагиле и неопознанный самолет

Суд по делу Светланы Бурухиной, экоитоги, карантин в Тагиле и неопознанный самолет

7 октября 2024, 17:11
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Семья Светланы Бурухиной отсудила у Демидовской больницы 5 млн рублей. TagilCity.ru подвел экоитоги недели. В Тагиле идет ремонт на улице Октябрьской революции. В 28 школах и садах города введен карантин. Над Тагилом снова летал неопознанный самолет. Подводим итоги за 7 октября.

Поставлена точка в деле тагильчанки Светланы Бурухиной, которая умерла из-за осложнений после операции в Демидовской больнице. Иск, который подала семья женщины, рассматривал Ленинский суд Екатеринбурга. Медицинское учреждение должно выплатить родственникам женщины 5 млн рублей.

5 млн рублей с Демидовской больницы отсудила семья Светланы Бурухиной из Тагила
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Тагильчане жаловались на густой смог в воздухе. ЕВРАЗ НТМК не укладывается в квоты по выбросам по программе «Чистый воздух». Березовский «Водоканал» уличили в загрязнении окружающей среды. TagilCity.ru рассказывает об экологических итогах минувшей недели.

Итоги недели: НМУ в Нижнем Тагиле, Водоканал-загрязнитель и спасение птиц
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Улица Октябрьской революции в Нижнем Тагиле постепенно преображается — рабочие уже готовят основание для укладки асфальта. Если погода будет благоприятствовать, то вскоре на участке от Ленина до Строителей появится дорожное покрытие.

В Нижнем Тагиле продолжают ремонт улицы Октябрьской революции
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В Нижнем Тагиле школы и детские сады один за другим закрывают из-за всплеска заболеваемости. На понедельник, 7 октября, на дистант переведены 25 классов в 13 школах. Также закрыты 15 групп в 15 детских садах. В остальных образовательных учреждениях детей допускают к урокам после проверки здоровья.

Стало известно, сколько детсадов и школ Нижнего Тагила ввели карантин
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Над Нижнем Тагилом вновь летал неизвестный самолет. Его заметили горожане, которые гуляли в районе карьера «Зайгора». Странный борт кружил над городом 6 октября около полудня. Женщина, которая сообщила TagilCity.ru о происшествии, отметила, что звонить по телефону 112 побоялась. Ранее неопознанные летательные аппараты над Тагилом видели в августе и сентябре.

Неопознанный самолет летал над карьером «Зайгора» в Нижнем Тагиле
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