Суд по делу Светланы Бурухиной, экоитоги, карантин в Тагиле и неопознанный самолет

Posted 7 октября, 17:11
Published 7 октября, 17:11
Modified 7 октября, 17:13
Updated 7 октября, 17:13
Поставлена точка в деле тагильчанки Светланы Бурухиной, которая умерла из-за осложнений после операции в Демидовской больнице. Иск, который подала семья женщины, рассматривал Ленинский суд Екатеринбурга. Медицинское учреждение должно выплатить родственникам женщины 5 млн рублей.
Тагильчане жаловались на густой смог в воздухе. ЕВРАЗ НТМК не укладывается в квоты по выбросам по программе «Чистый воздух». Березовский «Водоканал» уличили в загрязнении окружающей среды. TagilCity.ru рассказывает об экологических итогах минувшей недели.
Улица Октябрьской революции в Нижнем Тагиле постепенно преображается — рабочие уже готовят основание для укладки асфальта. Если погода будет благоприятствовать, то вскоре на участке от Ленина до Строителей появится дорожное покрытие.
В Нижнем Тагиле школы и детские сады один за другим закрывают из-за всплеска заболеваемости. На понедельник, 7 октября, на дистант переведены 25 классов в 13 школах. Также закрыты 15 групп в 15 детских садах. В остальных образовательных учреждениях детей допускают к урокам после проверки здоровья.
Над Нижнем Тагилом вновь летал неизвестный самолет. Его заметили горожане, которые гуляли в районе карьера «Зайгора». Странный борт кружил над городом 6 октября около полудня. Женщина, которая сообщила TagilCity.ru о происшествии, отметила, что звонить по телефону 112 побоялась. Ранее неопознанные летательные аппараты над Тагилом видели в августе и сентябре.