Суд по делу Светланы Бурухиной, экоитоги, карантин в Тагиле и неопознанный самолет

Над Нижнем Тагилом вновь летал неизвестный самолет. Его заметили горожане, которые гуляли в районе карьера «Зайгора». Странный борт кружил над городом 6 октября около полудня. Женщина, которая сообщила TagilCity.ru о происшествии, отметила, что звонить по телефону 112 побоялась. Ранее неопознанные летательные аппараты над Тагилом видели в августе и сентябре.