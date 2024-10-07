Свердловская Госавтоинспекция призвала автомобилистов поменять резину на зимнюю

Posted 7 октября, 11:01
Published 7 октября, 11:01
Modified 7 октября, 11:03
Updated 7 октября, 11:03
До конца текущей недели в регионе ожидаются снегопады. Температура опустится до минусовых отметок.
В связи с этим Госавтоинспекторы обратились к автолюбителям с напоминанием поменять резину до наступления гололедицы и обильных снегопадов. Сотрудники ГАИ также считают, что гражданам необходимо проверять и техническое состояние машин перед наступлением зимнего сезона, а также изменить стиль вождения на более аккуратный и неспешный.
Ранее сообщалось, что в Свердловскую область пришли заморозки.