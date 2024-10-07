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Posted 7 октября, 11:01

Published 7 октября, 11:01

Modified 7 октября, 11:03

Updated 7 октября, 11:03

Свердловская Госавтоинспекция призвала автомобилистов поменять резину на зимнюю

Свердловская Госавтоинспекция призвала автомобилистов поменять резину на зимнюю

7 октября 2024, 11:01
Фото: 1MI
Свердловская ГИБДД напомнила автолюбителям о необходимости сезонной смены резины в связи с наступающим периодом снегопадов и гололедицы.

До конца текущей недели в регионе ожидаются снегопады. Температура опустится до минусовых отметок.

В связи с этим Госавтоинспекторы обратились к автолюбителям с напоминанием поменять резину до наступления гололедицы и обильных снегопадов. Сотрудники ГАИ также считают, что гражданам необходимо проверять и техническое состояние машин перед наступлением зимнего сезона, а также изменить стиль вождения на более аккуратный и неспешный.

Ранее сообщалось, что в Свердловскую область пришли заморозки.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Гололед#Водитель#Екатеринбург
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