Свердловская Госавтоинспекция призвала автомобилистов поменять резину на зимнюю

В связи с этим Госавтоинспекторы обратились к автолюбителям с напоминанием поменять резину до наступления гололедицы и обильных снегопадов. Сотрудники ГАИ также считают, что гражданам необходимо проверять и техническое состояние машин перед наступлением зимнего сезона, а также изменить стиль вождения на более аккуратный и неспешный.