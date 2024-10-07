TagilCity сохранил позиции самого цитируемого СМИ Тагила в соцсетях

Posted 7 октября, 08:46
Published 7 октября, 08:46
Modified 7 октября, 08:48
Updated 7 октября, 08:48
В течение первого осеннего месяца в соцсетях TagilCity.ru было опубликовано 1162 новостей. По ним было сделано 46 778 переходов. На одну публикацию в среднем пришлось 40 переходов. Информация об этом предоставлена в MediaMetrics.
Во главе сентябрьского топа оказалось издание Каменска-Уральского — KU66. На втором месте также оказалось СМИ из Каменска-Уральского k-ur.info.
Напомним, в августе 2024 года TagilCity.ru занимал вторую позицию в вышеуказанном рейтинге.
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