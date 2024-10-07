tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 08:46

Published 7 октября, 08:46

Modified 7 октября, 08:48

Updated 7 октября, 08:48

TagilCity сохранил позиции самого цитируемого СМИ Тагила в соцсетях

TagilCity сохранил позиции самого цитируемого СМИ Тагила в соцсетях

7 октября 2024, 08:46
Фото: tagilcity.ru
Сетевое издание TagilCity.ru оказалось на третьей строчке топа самых цитируемых СМИ Свердловской области в соцсетях в сентябре 2024 года.

В течение первого осеннего месяца в соцсетях TagilCity.ru было опубликовано 1162 новостей. По ним было сделано 46 778 переходов. На одну публикацию в среднем пришлось 40 переходов. Информация об этом предоставлена в MediaMetrics.

Во главе сентябрьского топа оказалось издание Каменска-Уральского — KU66. На втором месте также оказалось СМИ из Каменска-Уральского k-ur.info.

Напомним, в августе 2024 года TagilCity.ru занимал вторую позицию в вышеуказанном рейтинге.

TagilCity.ru вошел в топ-10 самых цитируемых изданий Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
TagilCity стал единственным СМИ Нижнего Тагила вошедшим в рейтинг «Медиалогии»Свердловская область попала в топ регионов с наибольшей убылью населенияЕкатеринбург вошел в топ-3 городов с самой высокой зарплатой
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Статистика#Рейтинг#Соцсети#СМИ#TagilCity.ru#Топ#Екатеринбург#Новости#Издание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика