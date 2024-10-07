Центробанк предложил свердловчанам вытрясти мелочь из кошельков

Posted 7 октября, 16:36
Published 7 октября, 16:36
Modified 7 октября, 16:38
Updated 7 октября, 16:38
В рамках акции можно будет избавиться от любой мелочи, в том числе от ржавых, темных, гнутых или просверленных монет, но не старше 1997 года. Принимать пятаки и гривенники будут до 20 октября в банках, а также сетевых магазинах, сообщили в пресс-службе Центробанка.
В Екатеринбурге будут работать 300 точек, еще примерно столько же — в других городах Свердловской области. Как отметили в ЦБ, львиная доля монет, которые находятся в обороте на территории региона, не работает, а оседает в карманах. Людям просто негде ее использовать: повсеместно распространена безналичная оплата, а при оплате наличными магазины принимают монеты неохотно.
«Монетные недели» проходят два раза в год. Последний раз акция проводилась в мае–июне. Тогда граждане сдали мелочь на 3,4 млн рублей.