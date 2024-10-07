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Posted 7 октября, 16:36

Published 7 октября, 16:36

Modified 7 октября, 16:38

Updated 7 октября, 16:38

Свердловчанам предложили обменять мелочь на купюры в рамках «Монетной недели»

Центробанк предложил свердловчанам вытрясти мелочь из кошельков

7 октября 2024, 16:36
Фото: Изображение Midjourney

Свердловчанам предложили обменять мелочь на купюры в рамках «Монетной недели»

Жители Свердловской области смогут избавиться от мелочи, обменяв ее на купюре. ЦБ объявил в регионе «Монетную неделю».

В рамках акции можно будет избавиться от любой мелочи, в том числе от ржавых, темных, гнутых или просверленных монет, но не старше 1997 года. Принимать пятаки и гривенники будут до 20 октября в банках, а также сетевых магазинах, сообщили в пресс-службе Центробанка.

В Екатеринбурге будут работать 300 точек, еще примерно столько же — в других городах Свердловской области. Как отметили в ЦБ, львиная доля монет, которые находятся в обороте на территории региона, не работает, а оседает в карманах. Людям просто негде ее использовать: повсеместно распространена безналичная оплата, а при оплате наличными магазины принимают монеты неохотно.

«Монетные недели» проходят два раза в год. Последний раз акция проводилась в мае–июне. Тогда граждане сдали мелочь на 3,4 млн рублей.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Деньги#Магазины#Монеты#Банки#Екатеринбург#Центробанк#Личные финансы
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