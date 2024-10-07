Центробанк предложил свердловчанам вытрясти мелочь из кошельков

В рамках акции можно будет избавиться от любой мелочи, в том числе от ржавых, темных, гнутых или просверленных монет, но не старше 1997 года. Принимать пятаки и гривенники будут до 20 октября в банках, а также сетевых магазинах, сообщили в пресс-службе Центробанка.