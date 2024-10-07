В детских игровых зонах Екатеринбурга появилась технология дополненной реальности

Posted 7 октября, 12:54
Published 7 октября, 12:54
Modified 7 октября, 12:57
Updated 7 октября, 12:57
Для того, чтобы сместить внимание подрастающего поколения с компьютеров, смартфонов и планшетов на длительные и живые прогулки, в одном из комплексов Академического района Екатеринбурга появились тематические игровые площадки. Все они оборудованы комплексами дополненной реальности. Ребенку или его родителям достаточно навести камеру телефона на размещенный на стене QR-код и отправиться в веселое кругосветное путешествие или увидеть трансляцию любимого спортивного события.
Ни для кого не секрет, что у подрастающего поколения есть некоторые сложности с коммуникацией. Современные дети сидят в гаджетах и мало общаются между собой. И хотя в Академическом очень хорошо развита система школьной подготовки, функционирует много тематических классов, кружков и секций, мы понимаем, что школа не может охватить всех детей. Сейчас в этом районе проживает около 40 тысяч ребят всех возрастов. Поэтому мы пошли путем создания моделей интерактивного общения во дворах. На стенах уже размещены QR-коды, пройдя по которым, дети могут поучаствовать в квестах или увидеть звезд спорта, — рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов в ходе участия в выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.
По мнению застройщика, детей помладше могут заинтересовать тематические игровые комплексы.
Например, в квартале «Спутник-1» детские площадки построили в виде космических кораблей, а зона ворк-аут имитирует «предполетную» подготовку космонавтов. В квартале «Олимпика» интерактивные площадки рассказывают юным жителям о разных континентах земного шара. Конечно, все площадки сертифицированы и полностью безопасны. Система видеонаблюдения, которая есть в Академическом районе, позволяет отпускать детей на прогулки без присмотра взрослых, — добавил Сергей Ланцов.
Отметим, детские площадки в Академическом районе областной столицы не привязаны к какому-то конкретному дому и открыты для всех ребят. Каждый из них сам выбирает на какой площадке сегодня гулять и чем заниматься.