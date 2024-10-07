В детских игровых зонах Екатеринбурга появилась технология дополненной реальности

Для того, чтобы сместить внимание подрастающего поколения с компьютеров, смартфонов и планшетов на длительные и живые прогулки, в одном из комплексов Академического района Екатеринбурга появились тематические игровые площадки. Все они оборудованы комплексами дополненной реальности. Ребенку или его родителям достаточно навести камеру телефона на размещенный на стене QR-код и отправиться в веселое кругосветное путешествие или увидеть трансляцию любимого спортивного события.