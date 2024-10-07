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Posted 7 октября, 07:00

Published 7 октября, 07:00

Modified 7 октября, 07:02

Updated 7 октября, 07:02

В Екатеринбурге подорожала стоимость строительства развязки у «Калины»

В Екатеринбурге подорожала стоимость строительства развязки у «Калины»

7 октября 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге из-за затяжного строительства и устаревания технологий стоимость развязки у «Калины» выросла на 1,3 млрд рублей.

Об этом рассказал источник URA.RU. Он утверждает, что стоимость проекта увеличится на 20%, соответствующие документы уже отправлены в специальную комиссию. Информант также отметил, что такая инициатива исходит от мэрии, так как проект с его основания в 2014 году устарел.

Сдать объект планируют к концу 2024 года.

Напомним, что развязку строит компания «Альмакор», у которой сейчас заблокированы счета в банках. Она известна тем, что недостроила мост через пруд в Нижнем Тагиле и отказалась возвращать деньги.

4 октября заместитель министра ЖКХ побывал на одной из самых больших строек в области — станции водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле.

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