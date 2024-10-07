В Екатеринбурге подорожала стоимость строительства развязки у «Калины»

Об этом рассказал источник URA.RU. Он утверждает, что стоимость проекта увеличится на 20%, соответствующие документы уже отправлены в специальную комиссию. Информант также отметил, что такая инициатива исходит от мэрии, так как проект с его основания в 2014 году устарел.