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Posted 7 октября, 08:45

Published 7 октября, 08:45

Modified 7 октября, 08:47

Updated 7 октября, 08:47

В Екатеринбурге в два раза выросло количество закрытых на карантин школ

В Екатеринбурге в два раза выросло количество закрытых на карантин школ

7 октября 2024, 08:45
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге за неделю в два раза выросло количество школ закрытых на карантин. Ученики 26 учебных учреждений перешли на дистант.

Известно, что еще на прошлой неделе количество закрывшихся учреждений в Екатеринбурге было 14. За неделю количество заболевших выросло, и еще 12 школ и 4 детских сада закрыли на карантин, пишет Е1.

Больше всего учреждений закрыли в Академическом районе. 6 школ из 9 перешли на дистанционное обучение.

Напомним, что в Нижнем Тагиле также наблюдается тенденция к переходу школ на дистанционный режим. Массовые карантины связаны со вспышкой пневмонии и ОРВИ.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Школа#ОРВИ#Инфекция#Учеба#Пневмония#Карантин#Вирус#Екатеринбург#Дистант#Дистанционное обучение
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