В Екатеринбурге в два раза выросло количество закрытых на карантин школ

Posted 7 октября, 08:45
Published 7 октября, 08:45
Modified 7 октября, 08:47
Updated 7 октября, 08:47
Известно, что еще на прошлой неделе количество закрывшихся учреждений в Екатеринбурге было 14. За неделю количество заболевших выросло, и еще 12 школ и 4 детских сада закрыли на карантин, пишет Е1.
Больше всего учреждений закрыли в Академическом районе. 6 школ из 9 перешли на дистанционное обучение.
Напомним, что в Нижнем Тагиле также наблюдается тенденция к переходу школ на дистанционный режим. Массовые карантины связаны со вспышкой пневмонии и ОРВИ.
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