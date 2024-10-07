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Posted 7 октября, 09:30

Published 7 октября, 09:30

Modified 7 октября, 09:32

Updated 7 октября, 09:32

В Екатеринбурге во время облавы задержали 16 мигрантов

В Екатеринбурге во время облавы задержали 16 мигрантов

7 октября 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге провели облаву на мигрантов. Задержаны 16 иностранных граждан, троих выдворят из страны.

Рейд проходил в Железнодорожном районе.

В пресс-службе полиции рассказали, что проверка проходила с целью выявления нарушений миграционного законодательства и обнаружения совершивших преступление в Свердловской области.

В ходе операции проверили более 50 человек, 16 из которых доставили в полицию. Троим придется покинуть территорию Российской Федерации.

Ранее полицейские устроили облаву на мигрантов на вокзале в Екатеринбурге.

Полицейские в Екатеринбурге увезли 50 мигрантов во время облавы
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нелегальный мигрант#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Облава
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