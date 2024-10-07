В Екатеринбурге во время облавы задержали 16 мигрантов

Posted 7 октября, 09:30
Published 7 октября, 09:30
Modified 7 октября, 09:32
Updated 7 октября, 09:32
Рейд проходил в Железнодорожном районе.
В пресс-службе полиции рассказали, что проверка проходила с целью выявления нарушений миграционного законодательства и обнаружения совершивших преступление в Свердловской области.
В ходе операции проверили более 50 человек, 16 из которых доставили в полицию. Троим придется покинуть территорию Российской Федерации.
Ранее полицейские устроили облаву на мигрантов на вокзале в Екатеринбурге.
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