В Екатеринбурге загорелось нежилое помещение около школы №208

Posted 7 октября, 12:52
Published 7 октября, 12:52
Modified 7 октября, 12:54
Updated 7 октября, 12:54
О том, что 7 октября в столице Урала загорелось нежилое здание около школы №208, сообщает «Злой Екатеринбург».
Очевидцы произошедшего рассказали, что, возможно, есть пострадавшие. Загорелся один из многих нежилых домов на этой улице.
На месте работает МЧС. В настоящее время пожар удалось локализовать.
В тушении пожара приняли участи 13 человек и 4 единицы техники.
Ранее стали известны подробности страшного пожара с четырьмя погибшими в Артемовском.