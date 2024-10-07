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Posted 7 октября, 12:52

Published 7 октября, 12:52

Modified 7 октября, 12:54

Updated 7 октября, 12:54

В Екатеринбурге загорелось нежилое помещение около школы №208

В Екатеринбурге загорелось нежилое помещение около школы №208

7 октября 2024, 12:52
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на Стрелочников, 7 произошел пожар на площади более 100 квадратных метров.

О том, что 7 октября в столице Урала загорелось нежилое здание около школы №208, сообщает «Злой Екатеринбург».

Очевидцы произошедшего рассказали, что, возможно, есть пострадавшие. Загорелся один из многих нежилых домов на этой улице.

На месте работает МЧС. В настоящее время пожар удалось локализовать.

В тушении пожара приняли участи 13 человек и 4 единицы техники.

Ранее стали известны подробности страшного пожара с четырьмя погибшими в Артемовском.

Четыре человека скончались во время пожара в Артемовском
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Пожар#Мусор#Огонь#Екатеринбург#Инцидент
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