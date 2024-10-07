В Нижнем Тагиле 27-летний мужчина угрожал продавщице пистолетом

Posted 7 октября, 15:03
Published 7 октября, 15:03
Modified 7 октября, 15:05
Updated 7 октября, 15:05
Продавец рассказала, что нападавшим был постоянный покупатель, и от него таких действий никто не ожидал. Сначала работница нажала кнопку вызова ГБР, но безумца это не напугало, он сказал, что со всеми договорится.
Женщину спасла вошедшая в этот момент покупательница, мужчина испугался и убежал. Недалеко стояли сотрудники полиции, которые сразу бросились за ним и задержали, сообщается в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, что в Екатеринбурге подростки в масках, перчатках и даже с монтировкой ограбили магазин «Жизньмарт» на улице Шаумяна.