В Нижнем Тагиле арестовали мужчин, которые подожгли квартиру пенсионерки

Posted 7 октября, 13:58
Published 7 октября, 13:58
Modified 7 октября, 14:00
Updated 7 октября, 14:00
Арестованными оказались Савелий Русских и Илья Пастухов. Суд назначил им временное наказание в видео содержания в СИЗО до 1 декабря, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.
Напомним, что арестованным по 18 и 19 лет они утверждают, что подожгли квартиру бабушки не из-за ее участия в волонтерской деятельности, а из-за личного конфликта. Отметим, что при задержании молодые люди ревели и просили их не садить в тюрьму.
Сам инцидент произошел 1 октября. Поджигателей удалось поймать благодаря видео с камер. Саму пенсионерку спасли пожарные, сейчас она лежит в больнице.