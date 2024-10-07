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Posted 7 октября, 13:58

Published 7 октября, 13:58

Modified 7 октября, 14:00

Updated 7 октября, 14:00

В Нижнем Тагиле арестовали мужчин, которые подожгли квартиру пенсионерки

В Нижнем Тагиле арестовали мужчин, которые подожгли квартиру пенсионерки

7 октября 2024, 13:58
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле арестовали двух молодых людей. Их обвиняют в поджоге двери квартиры бабушки-волонтерки.

Арестованными оказались Савелий Русских и Илья Пастухов. Суд назначил им временное наказание в видео содержания в СИЗО до 1 декабря, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

Напомним, что арестованным по 18 и 19 лет они утверждают, что подожгли квартиру бабушки не из-за ее участия в волонтерской деятельности, а из-за личного конфликта. Отметим, что при задержании молодые люди ревели и просили их не садить в тюрьму.

Сам инцидент произошел 1 октября. Поджигателей удалось поймать благодаря видео с камер. Саму пенсионерку спасли пожарные, сейчас она лежит в больнице.

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