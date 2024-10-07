В Нижнем Тагиле арестовали мужчин, которые подожгли квартиру пенсионерки

Напомним, что арестованным по 18 и 19 лет они утверждают, что подожгли квартиру бабушки не из-за ее участия в волонтерской деятельности, а из-за личного конфликта. Отметим, что при задержании молодые люди ревели и просили их не садить в тюрьму.