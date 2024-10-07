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Posted 7 октября, 07:31

Published 7 октября, 07:31

Modified 7 октября, 07:33

Updated 7 октября, 07:33

В Нижнем Тагиле нашли тело мужчины на детской площадке

В Нижнем Тагиле нашли тело мужчины на детской площадке

7 октября 2024, 07:31
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле нашли мужчину, который висел на перекладине турника на детской площадке недалеко от школы №61.

Об этом пишет URA.RU. Мужчине на вид около 40 лет. Очевидцы в одной из городских групп в Telegram сообщают, что мужчина висел там с 5 утра.

Следователи, скорая и похоронщики уже забрали мужчину, но, как рассказывают жители, веревка, на которой он висел, все еще осталась на перекладине, сейчас там играют дети.

Напомним, что в Екатеринбурге на берегу Шарташа нашли тело 17-летнего юноши. Известно, что в день, когда молодой человек ушел из дома, он поссорился с девушкой.

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