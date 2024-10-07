В Нижнем тагиле озеленяют улицу Металлургов

Posted 7 октября, 13:16
Published 7 октября, 13:16
Modified 7 октября, 13:18
Updated 7 октября, 13:18
Озеленение улицы приурочено к 80-летию Победы. Всего высадили 60 берлинских тополей, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Сорт деревьев был выбран не случайно — они быстро растут, идеально переносят уральский климат и не дают пуха. Более того, за свою жизнь в 50-60 лет дерево сможет значительно улучшить качество воздуха.
Деревья высадили вместе с табличками, на которых написаны имена ветеранов. В администрации отметили, что считают очень важным, что участие в озеленении принимают не только власти, но и жители города.
Осенние работы по озеленению продолжаются. Сейчас рабочие сносят и вывозят погибшие деревья на той же улице, потом туда посадят новые.
Напомним, что в Нижнем Тагиле завершили благоустройство большого двора на Красноармейской улице.