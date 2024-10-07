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Posted 7 октября, 13:16

Published 7 октября, 13:16

Modified 7 октября, 13:18

Updated 7 октября, 13:18

В Нижнем тагиле озеленяют улицу Металлургов

В Нижнем тагиле озеленяют улицу Металлургов

7 октября 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле городской совет ветеранов высаживает деревья на улице Металлургов.

Озеленение улицы приурочено к 80-летию Победы. Всего высадили 60 берлинских тополей, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Сорт деревьев был выбран не случайно — они быстро растут, идеально переносят уральский климат и не дают пуха. Более того, за свою жизнь в 50-60 лет дерево сможет значительно улучшить качество воздуха.

Деревья высадили вместе с табличками, на которых написаны имена ветеранов. В администрации отметили, что считают очень важным, что участие в озеленении принимают не только власти, но и жители города.

Осенние работы по озеленению продолжаются. Сейчас рабочие сносят и вывозят погибшие деревья на той же улице, потом туда посадят новые.

Напомним, что в Нижнем Тагиле завершили благоустройство большого двора на Красноармейской улице.

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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Парки#Тополь#Деревья#Озеленение#Екатеринбург#Нацпроект «Экология»
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