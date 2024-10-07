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Posted 7 октября, 14:39

Published 7 октября, 14:39

Modified 7 октября, 14:41

Updated 7 октября, 14:41

В Нижнем Тагиле продолжают ремонт улицы Октябрьской революции

В Нижнем Тагиле продолжают ремонт улицы Октябрьской революции

7 октября 2024, 14:39
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле продолжают благоустройство улицы Октябрьской революции. Подрядчик ждет проверку из Госстройнадзора.

На участке улицы между проспектом Ленина и Строителей рабочие завершают подготовку основания для будущей дороги. Если погода не будет резко меняться или будет без осадков, то строители начнут класть дорожное полотно, рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице «Вконтакте».

На пересечении Октябрьской революции с Циолковского дорожники переделывают работу прошлого подрядчика. Она не соответствует стандартам.

Напомним, что по плану подрядчиков и властей движение по улице Октябрьской революции должны открыть к концу 2024 года, а полностью сдать проект в 2025 году.

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт моста на улице Циолковского
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