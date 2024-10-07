В Нижнем Тагиле продолжают ремонт улицы Октябрьской революции

На участке улицы между проспектом Ленина и Строителей рабочие завершают подготовку основания для будущей дороги. Если погода не будет резко меняться или будет без осадков, то строители начнут класть дорожное полотно, рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице «Вконтакте».