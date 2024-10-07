tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 08:18

Published 7 октября, 08:18

Modified 7 октября, 08:20

Updated 7 октября, 08:20

В Свердловской области садоводы задолжали за вывоз мусора 46 млн рублей

В Свердловской области садоводы задолжали за вывоз мусора 46 млн рублей

7 октября 2024, 08:18
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области садоводы из СНТ массово не платят за вывоз мусора и игнорируют свою обязанность по заключению договора на вывоз. Долгов накопилось на 46 миллионов рублей от 638 СНТ.

О том, почему половина СНТ не платят по счетам, неизвестно. Отметим, что с 2019 года все садоводы обязаны заключать договора с регоператором на вывоз мусора, если этого не сделать, то договор будет считаться заключенным на условиях типового, сообщают в пресс-службе «Спецавтобазы».

В компании рассказали, что когда их сотрудники приходят к должникам из СНТ, то последние делают вид, будто никакого договора не существует и они не знают о том, что за вывоз мусора нужно платить.

Антирекорд по размеру задолженности занимают Екатеринбург, Сысерть и Верхняя Пышма. В организации предупредили, что несанкционированные свалки ломают логистику компании и портят экологию.

Напомним, что экологам из Екатеринбурга удалось ликвидировать Широкореченский полигон ТКО. В будущем территорию свалки нельзя будет отличить от леса.

На городской свалке в Верхней Салде произошел пожар
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области усилят контроль за вывозом мусораВ Первоуральске прокуратура завела уголовное дело из-за мусорного коллапсаЖенщина в Екатеринбурге устроила свалку в съемной квартире
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Мусор#Долги#Вывоз мусора#Уборка мусора#Садоводы#Екатеринбург#Мусорная реформа#Свалка#СНТ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика