В Свердловской области садоводы задолжали за вывоз мусора 46 млн рублей

Posted 7 октября, 08:18
Published 7 октября, 08:18
Modified 7 октября, 08:20
Updated 7 октября, 08:20
О том, почему половина СНТ не платят по счетам, неизвестно. Отметим, что с 2019 года все садоводы обязаны заключать договора с регоператором на вывоз мусора, если этого не сделать, то договор будет считаться заключенным на условиях типового, сообщают в пресс-службе «Спецавтобазы».
В компании рассказали, что когда их сотрудники приходят к должникам из СНТ, то последние делают вид, будто никакого договора не существует и они не знают о том, что за вывоз мусора нужно платить.
Антирекорд по размеру задолженности занимают Екатеринбург, Сысерть и Верхняя Пышма. В организации предупредили, что несанкционированные свалки ломают логистику компании и портят экологию.
Напомним, что экологам из Екатеринбурга удалось ликвидировать Широкореченский полигон ТКО. В будущем территорию свалки нельзя будет отличить от леса.
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