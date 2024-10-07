В Свердловской области садоводы задолжали за вывоз мусора 46 млн рублей

О том, почему половина СНТ не платят по счетам, неизвестно. Отметим, что с 2019 года все садоводы обязаны заключать договора с регоператором на вывоз мусора, если этого не сделать, то договор будет считаться заключенным на условиях типового, сообщают в пресс-службе «Спецавтобазы».