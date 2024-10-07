В Свердловской области ушел из жизни известный энергетик

Posted 7 октября, 11:48
Published 7 октября, 11:48
Modified 7 октября, 11:50
Updated 7 октября, 11:50
Константин внес существенный вклад в развитие энергетики и общественной жизни Краснотурьинска. Его коллеги делятся, что его уход из жизни оставил лишь неизгладимую пустоту, сообщают в группе «Вконтакте» «АО „ГАЗЭКС“».
Свой путь в карьере он начал на Богословском алюминиевом заводе, где быстро показал себя как хороший специалист. Потом работал главным энергетиком и начальником управления ЖКУ, а потом устроился в «ГАЗЭКС», где проработал 20 лет.
Энергетик стал 24-м человеком, который получил награду «За заслуги перед городом Краснотурьинском».
Напомним, что 6 октября не стало актера Андрея Неретина. Он известен ролью «народного депутата» в одном из сатирических шоу на «Ютубе».