В Верхотурье отремонтировали опасный участок дороги

Posted 7 октября, 13:15
Published 7 октября, 13:15
Modified 7 октября, 13:17
Updated 7 октября, 13:17
Состояние дороги на улице Красноармейская не соответствовало нормам безопасности. На данном участке дороги прокуратура совместно с ГИБДД в ходе проверки обнаружили множество выбоин и просадок глубиной более 5 сантиметров.
По результатам проверки начальник МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский завершил ремонтные работы на проблемном участке. Дорога приведена в надлежащее состояние после представления прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт дворовых дорог и тротуаров.