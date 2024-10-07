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Posted 7 октября, 13:15

Published 7 октября, 13:15

Modified 7 октября, 13:17

Updated 7 октября, 13:17

В Верхотурье отремонтировали опасный участок дороги

В Верхотурье отремонтировали опасный участок дороги

7 октября 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney
В Верхотурье отремонтировали опасный участок дороги на улице Красноармейская.

Состояние дороги на улице Красноармейская не соответствовало нормам безопасности. На данном участке дороги прокуратура совместно с ГИБДД в ходе проверки обнаружили множество выбоин и просадок глубиной более 5 сантиметров.

По результатам проверки начальник МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский завершил ремонтные работы на проблемном участке. Дорога приведена в надлежащее состояние после представления прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт дворовых дорог и тротуаров.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Транспорт#Верхотурье#Дороги#Ремонт дороги#Дефекты дороги#Екатеринбург
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