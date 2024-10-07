Вмешательства в авто, которые могут обернуться большими проблемами

Многие автовладельцы экспериментируют с моторным маслом, игнорируя рекомендации производителя в пользу советов блогеров или любителей «народных методов». Один из популярных мифов — отказ от масел с маркировкой 0W-20, так как их считают слишком жидкими. Также часто говорят, что в советское время масла были более вязкими и не создавали проблем. Однако масло М8, использовавшееся зимой в те времена, примерно соответствует вязкости 20 по современным стандартам SAE. Об этом пишет Pravda.Ru.