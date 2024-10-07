Воспитатель из Свердловской области покорила финал Всероссийского конкурса

Posted 7 октября, 12:00
Published 7 октября, 12:00
Modified 7 октября, 12:02
Updated 7 октября, 12:02
Конкурс состоялся в Красногорске Московской области. В нём приняли участие лучшие воспитатели страны, в том числе тагильчанка Марина Корнилова, педагог детского сада №43.
В этом году воспитатели показали свои умения в проведении занятий с детьми, а также в информировании родителей.
Марина отметила, что это событие стало для нее интересным опытом и дало массу положительных эмоций. По мнению воспитателя, это только начало ее нового творческого пути, сообщает д/с «Солнышко» на своей странице в соцсети Вконтакте.
Выход на федеральный этап конкурса стало большой победой и признанием высокого профессионализма Марины Андреевны.