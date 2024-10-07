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Posted 7 октября, 12:00

Published 7 октября, 12:00

Modified 7 октября, 12:02

Updated 7 октября, 12:02

Воспитатель из Свердловской области покорила финал Всероссийского конкурса

Воспитатель из Свердловской области покорила финал Всероссийского конкурса

7 октября 2024, 12:00
Фото: МАДОУ д/с «Солнышко»
Педагог из Нижнего Тагила вышла в финал XV Всероссийского конкурса «Воспитатель года России».

Конкурс состоялся в Красногорске Московской области. В нём приняли участие лучшие воспитатели страны, в том числе тагильчанка Марина Корнилова, педагог детского сада №43.

В этом году воспитатели показали свои умения в проведении занятий с детьми, а также в информировании родителей.

Марина отметила, что это событие стало для нее интересным опытом и дало массу положительных эмоций. По мнению воспитателя, это только начало ее нового творческого пути, сообщает д/с «Солнышко» на своей странице в соцсети Вконтакте.

Фото: МАДОУ д/с «Солнышко»

Выход на федеральный этап конкурса стало большой победой и признанием высокого профессионализма Марины Андреевны.

Педагог из Нижнего Тагила представит Свердловскую область на Всероссийском конкурсе
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Конкурс#Образование#Екатеринбург#Всероссийский конкурс
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