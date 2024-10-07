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Posted 7 октября, 05:35

Published 7 октября, 05:35

Modified 7 октября, 05:37

Updated 7 октября, 05:37

Возбуждено уголовное дело после гибели четырех человек в пожаре в Артемовском

Возбуждено уголовное дело после гибели четырех человек в пожаре в Артемовском

7 октября 2024, 05:35
Фото: 1MI
Следком возбудил уголовное дело после смерти нескольких человек во время пожара, который произошел в Артемовском.

Дело расследуется по статье за причинение смерти по неосторожности. Сотрудники СК осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев, собирают и анализируют информацию о случившемся, рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Для того, чтобы определить точные причины пожара и смерти свердловчан, будут проведены экспертизы.

Напомним, возгорание в двух домах в Артемовском случилось 7 октября 2024 года. Также от огня пострадали баня и строения на участках.

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