Заброшенный дом загорелся в районе вокзала в Екатеринбурге

Posted 7 октября, 10:34
Published 7 октября, 10:34
Modified 7 октября, 10:36
Updated 7 октября, 10:36
Помимо заброшенного здания рядом также горит мусор. На место случившегося приехали 13 сотрудников экстренной службы, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
По словам горожан, в небо поднялись черные столбы дыма, которые тянутся в сторону центра города. Подробности данного происшествия в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 7 октября 2024 года в Артемовском произошел пожар, в котором погибли четыре человека.