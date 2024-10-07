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Posted 7 октября, 10:34

Published 7 октября, 10:34

Modified 7 октября, 10:36

Updated 7 октября, 10:36

Заброшенный дом загорелся в районе вокзала в Екатеринбурге

Заброшенный дом загорелся в районе вокзала в Екатеринбурге

7 октября 2024, 10:34
Фото: Е1
В Екатеринбурге вспыхнул огонь в заброшенном доме на улице Стрелочников. Пожар произошел 7 октября 2024 года.

Помимо заброшенного здания рядом также горит мусор. На место случившегося приехали 13 сотрудников экстренной службы, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

По словам горожан, в небо поднялись черные столбы дыма, которые тянутся в сторону центра города. Подробности данного происшествия в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 7 октября 2024 года в Артемовском произошел пожар, в котором погибли четыре человека.

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