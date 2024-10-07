Закончен капремонт моста на трассе между Свердловской и Тюменской областями

Posted 7 октября 2024, 11:38
Published 7 октября 2024, 11:38
Modified 7 октября 2024, 11:40
Updated 7 октября 2024, 11:40
Во время ремонтных работ была разобрана конструкция прежнего путепровода, усилены опоры и части моста, установлены 12-метровые балки пролетного строения, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
Также было заменено дорожное полотно, установлены ограждение, дорожные знаки и разметка. Протяженность участка вместо с длиной моста составила 41 метр.
Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт путепровода на улице Циолковского. 4 октября был закончен первый этап работ.